Ипатов: сегодня каждый должен прийти на участок для голосования, нельзя оставаться в стороне

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня каждый должен прийти на участок для голосования на референдуме, нельзя оставаться в стороне. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов, сообщает БЕЛТА.

Вадим Ипатов обратил внимание, что Конституция - основа социальной, экономической, правовой системы государства. "Когда мы говорим о ней, мы говорим о нашей жизни. В любой Конституции написано, что народ - источник народовластия. Когда человек приходит на референдум и определяет дальнейшие пути строения Основного закона нашей страны, общественного договора между государством и народом, именно таким образом он участвует в управлении делами государства. И оставаться в стороне нельзя. Большое количество людей приняло участие в обсуждении проекта изменений и дополнений в Конституцию. То есть люди сделали большую работу сами, и сегодня они должны прийти на участок и окончательно поставить точку в этом вопросе", - сказал он.

Зампредседателя ЦИК подчеркнул, что проект изменений и дополнений в Конституцию укрепляет принцип народовластия. "Конституционный статус получает Всебелорусское народное собрание, уточняются его полномочия, закрепляется то его место в государстве, которое определит стабильность, консолидацию общества и дальнейшее движение государства вперед. Кроме того, основной посыл - социально-правовое государство. Проект еще раз говорит о том, что мы остаемся на этом пути, а человек - главная ценность нашего общества. Изменения и дополнения предусматривают укрепление традиционных ценностей - семьи и брака, воспитания детей в семье, исторической памяти о героическом прошлом нашего народа. Эти основные направления развития нашего государства сплачивают общество, создают платформу для движения вперед", - добавил он.-0-