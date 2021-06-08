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08 июня 2021, 07:50

Ипатов: совершенствование уголовного законодательства важно для государства и общества

Вадим Ипатов. Фото из архива
Вадим Ипатов. Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности". Документ ранее был принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики, а теперь зарегистрирован в Национальном реестре правовых актов. О новациях нового закона корреспонденту БЕЛТА рассказал директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов.

Документ подготовлен по поручению главы государства, которое было дано 18 июля 2020 года. Его основная задача - системное совершенствование уголовного законодательства. В подготовку документа был вовлечен широкий круг специалистов - государственные органы, определяющие и реализовывающие уголовно-правовую политику, депутатский и судейский корпус, ученые, юридическая общественность. Документ прошел широкое обсуждение на Национальном правовом интернет-портале, то есть в процесс были вовлечены и граждане.

Тщательно анализировалось уголовное законодательство, практика применения Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов, изучался международный опыт. Это позволило учесть тенденции, которые есть в других странах, чтобы обеспечить предупредительный и профилактический характер уголовного законодательства.

Если говорить о новациях, то расширен перечень деяний, влекущих уголовную ответственность по требованию потерпевшего. "Это в какой-то степени упрощает процесс. Если есть требование потерпевшего - значит, возбуждается уголовное дело. Если нет требования, то уголовное дело не будет возбуждаться, - рассказал Вадим Ипатов. - Конкретизированы и расширены условия, при которых не наступает превышение необходимой обороны. В действующем до настоящего времени Уголовном кодексе содержавшиеся нормы были еще из советского права. Они не учитывали, что возникает ряд ситуаций, когда необходимо защитить не только жизнь и здоровье человека, но и его имущество. И в этой ситуации, конечно же, привлечение к уголовной ответственности - достаточно жесткая реакция государства. Поэтому эти изменения были подготовлены и внесены в УК. Кроме того, в ряде случаев обороняющийся не может сразу оценить обстановку, ведь это происходит моментально, непредсказуемо. И в этой ситуации у обороняющегося тоже должна быть защита со стороны закона, чтобы его не привлекали к ответственности за превышение необходимой обороны".

Изменены подходы к наказанию за злостное уклонение осужденных от отбывания наказаний, не связанных с ситуацией изоляции от общества. "Если быть конкретным, то декриминализировано несколько статей УК - с 415-й по 419-ю. Оптимизирована процедура и изменены условия рассрочки/отсрочки уплаты штрафов. Пересмотрены правила зачета сроков содержания под стражей и домашнего ареста в срок наказания. То есть в данном случае законодатель учитывает суровость условий содержания под стражей и устанавливает дифференцированные, более справедливые правила зачета в зависимости от назначаемого наказания. Законом также реализован ряд норм, направленных на либерализацию, улучшение положения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом", - отметил директор НЦЗПИ.

В особенной части исключается 10 уголовных статей, или 24 состава преступлений. В основном они носили формальный характер. "Скорректированы санкции по 70 составам преступлений. То есть увеличено количество составов, в санкциях которых в качестве альтернативы лишению свободы законодатель предусматривает более мягкие наказания. В результате суды смогут более гибко подходить к вопросу назначения наказаний, - подчеркнул Вадим Ипатов. - Следующий компонент - изучение складывающейся общественно-политической обстановки, вопросы, связанные с регулированием сферы национальной безопасности, охраны общественного порядка, противодействия экстремизму и реабилитации нацизма. Известно, что принят ряд соответствующих законов, но это законы материального права. Соответственно уголовное право должно учитывать те риски и угрозы, которые появились в последнее время и эффективно их пресекать, а также профилактировать и предупреждать".

Введена самостоятельная норма об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма. "Происходит криминализация пропаганды, публичного демонстрирования, изготовления и распространения нацистской символики и атрибутики. В этой ситуации уголовной ответственности будут подлежать лица, которые эти деяния совершают неоднократно. Вводится уголовная ответственность за участие в экстремистском формировании. УК дополняется рядом новых статей, устанавливающих ответственность за содействие экстремистской деятельности, за прохождение обучения или иной подготовки участия в такой деятельности, неисполнение решений о признании организации, деятельности индивидуального предпринимателя экстремистской, повторное в течение года распространение запрещенной информации на интернет-ресурсах, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных", - рассказал Вадим Ипатов.

Вводится ответственность за неоднократное - более 2 раз - нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий. Одновременно в ряд статей вносятся изменения, ужесточающие наказание за совершение тех преступлений, которые связаны с организацией и подготовкой действий, грубо нарушающих общественный порядок. "Кроме того, изменения коснулись и экономической деятельности. Здесь необходимо отметить, что вопрос уплаты налогов в любом государстве - очень важный и контролируемый. Как правило, в государствах существует достаточно жесткая ответственность за нарушение налогового законодательства на уровне уголовного закона. Поэтому дифференцируется ответственность за уклонение от уплаты налогов в зависимости от размера причиненного ущерба. В том числе с 7 до 10 лет увеличен максимальный срок лишения свободы при особо крупном размере ущерба", - уточнил Вадим Ипатов.

Вводится ответственность за уклонение от исполнения обязанностей налогового агента, налоговое мошенничество и уклонение от уплаты страховых взносов в Фонд социальной защиты населения в крупном и особо крупном размерах. "Кроме того, у нас продолжаются проблемы, связанные с безопасностью на дорогах, поэтому для обеспечения последовательности госполитики в этой сфере также вводится уголовная ответственность за неоднократное управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления. Существенно пересматривается блок преступлений против компьютерной безопасности на предмет обоснованности криминализации и согласованности с иными составами, которые существуют в особенной части УК. То есть внесенные изменения будут способствовать не только реализации принципов уголовной ответственности, но и единому подходу органов, которые ведут уголовный процесс, в частности в квалификации данных деяний", - констатировал директор НЦЗПИ.

Что касается Уголовно-процессуального кодекса, важный момент - в уголовное право введен институт медиации. "Она будет применяться в рамках процедуры примирения обвиняемого с потерпевшим. Дополнительную регламентацию в уголовном процессе получили процедуры проведения отдельных процессуальных действий. В частности, УПК дополняется самостоятельным следственным действием - осмотром компьютерной информации. Это важный элемент для установления факта преступления и преступника", - дополнил Вадим Ипатов.

Существенные изменения вводятся в институт возмещения вреда, причиненного действиям органов, ведущих уголовный процесс. Этот вопрос уже давно поднимался, и в настоящий момент УПК его решает. Усиливаются полномочия прокурора в уголовном процессе. В частности, он приобретает полномочия по передаче заявления о преступлении или материалов проверки от одного органа уголовного преследования другому.

Корректировки Уголовно-исполнительного кодекса прежде всего связаны с теми изменениями, которые содержатся в УК и УПК.

"Если говорить в целом, то это комплексный, системный правовой акт, регламентирующий широкий круг вопросов, которые имеют важное значение для сохранения национальной безопасности, порядка в обществе. То есть для общества и государства в целом", - заключил Вадим Ипатов.

Основные положения закона вступают в силу через три месяца после его официального опубликования.

БЕЛТА.-0-

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