Ипатов: в Беларуси проведено 3 тыс. диалоговых площадок по обсуждению проекта Конституции

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проведено 3 тыс. диалоговых площадок по обсуждению проекта Конституции, заявил директор Национального центра законодательства и правовых исследований, заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов на заседании седьмой внеочередной сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"27 декабря прошлого года проект изменений и дополнений в Конституцию был размещен на портале Президента и Национальном правовом интернет-портале для всенародного обсуждения на обоих государственных языках. Для обеспечения максимальной доступности документ обнародован основными республиканскими и местными газетами, был размещен в печатном и электронном виде, в городских и районных библиотеках, а для людей с ограниченными возможностями аудиоверсия проекта была размещена на портале Президента Республики Беларусь", - сказал Вадим Ипатов.

По его словам, с момента вынесения проекта Конституции на общественное обсуждение в целом по стране местные органы власти с участием представителей парламента и республиканских органов госуправления провели 17,4 тыс. встреч в трудовых коллективах, с населением по месту жительства. "В ходе мероприятий информационно-разъяснительной работы было охвачено более 700 тыс. человек. Также проведено 3 тыс. диалоговых площадок, в работе которых приняли участие более 140 тыс. человек. Проводимая работа показала высокий уровень заинтересованности граждан в обсуждении путей модернизации Основного закона, желание принять участие в выработке всех его норм и доработке", - отметил директор НЦЗПИ.

Вадим Ипатов подчеркнул: всего за время всенародного обсуждения, которое длилось с 27 декабря по 20 января, текст проекта Конституции на Национальном правовом интернет-портале был просмотрен 227 044 раза, из них на белорусском языке 1547 раз. "Скачан для просмотра на мобильных устройствах 10 189 раз, из них на белорусском языке 217 раз. Поступило 8919 мнений и предложений по содержанию проекта", - добавил он.-0-