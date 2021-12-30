Ипатов: в Конституции все должно быть концептуально и стратегически выверено

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Конституции все должно быть концептуально и стратегически выверено, заявил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов.

"Конституция - это основной документ страны, в котором все должно быть концептуально и стратегически выверено", - сказал Вадим Ипатов.

Как сообщалось, 27 декабря обнародован проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь для всенародного обсуждения.

"Люди активно интересуются этим вопросом. В первый день публичного обсуждения где-то уже к 16.00 директор Национального центра правовой информации Андрей Мательский говорил о том, что уже порядка 300 откликов на Конституцию. Если говорить о тех откликах, которые к нам, например, поступают и которые мы перенаправляем, - к нам поступил один из откликов практически на 150 страниц. Да, там человек собрал всевозможные предложения, которые только можно, какие идеи у него есть. Их, конечно, надо осмыслить, но в то же время там и новые статьи предлагаются. Не все, конечно, можно будет использовать в последующем. Потому что каждое предложение надо оценивать с точки зрения преемственности Конституции, с точки зрения необходимости. Все-таки мы говорим об Основном законе, а не о какой-то ведомственной инструкции", - добавил директор НЦЗПИ.-0-