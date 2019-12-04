Ипатов: задача депутата - обеспечить соответствие закона запросам людей

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задача депутата - обеспечить соответствие закона запросам людей. Такое мнение во время первого заседания проекта "Экспертная среда" - "Парламент 7-го созыва: задачи законодательной ветви власти" в пресс-центре БЕЛТА высказал директор Национального центра законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) Вадим Ипатов.

Президент подписал 236 законопроектов, принятых Палатой представителей шестого созыва. При этом число тех, что инициировали сами депутаты, невелико. Участники круглого стола высказались по этому поводу. В частности, Вадим Ипатов подчеркнул: "Депутат не тот человек, который только формулирует и записывает нормы". Он напомнил, что Палата представителей Беларуси избирается по мажоритарной системе, а значит депутаты в Овальном зале представляют интересы своего округа. По тому же принципу они работают над законопроектами. "Именно депутат должен обеспечить соответствие закона запросам людей, почувствовать, как развиваются общественные отношения, чтобы норму права изложить таким образом, чтобы она была рабочей и понятной для всех. Именно в этом и заключается задача парламента", - отметил директор НЦЗПИ.

Вадим Ипатов обратил внимание, что в Беларуси создана система, которая обеспечивает своевременное обновление законодательства. "У нас есть такие законодательные акты, как указы, декреты, которые позволяют очень оперативно менять правовое регулирование в той или иной сфере, не отставать от жизни. Это подспорье для законодательной власти", - сказал он.

В пресс-центре БЕЛТА состоялось первое заседание совместного с Белорусским институтом стратегических исследований проекта "Экспертная среда". Участники обсудили самую актуальную тему политического сезона-2019 - "Парламент 7-го созыва: задачи законодательной ветви власти".-0-