Ипатов: закон о госслужбе адаптируют под оптимизированный госаппарат Беларуси

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закон о государственной службе в Беларуси адаптируют под госаппарат, который во время оптимизации удалось осовременить, сделать компактным. Об этом сегодня заявил директор Национального центра законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) Вадим Ипатов во время международной научно-практической конференции "Государственная служба: современное состояние и перспективы развития" в Академии управления при Президенте, передает корреспондент БЕЛТА.

Вадим Ипатов отметил, что в 2013-2017 годах в Беларуси в два этапа оптимизировали государственный аппарат. "Была проведена серьезная работа. В стране сложился современный компактный госаппарат, состав которого насчитывает около 37 тыс. человек. Действующий закон о государственной службе нуждается в адаптации под него", - сказал директор НЦЗПИ. Документ пересматривается с учетом практики применения, а также в связи с необходимостью определить новые перспективные направления развития института государственной службы в изменившихся социальных и экономических условиях.

"Глава государства Александр Лукашенко поставил задачу, чтобы правовое регулирование государственной службы соответствовало самым высоким стандартам с учетом национальных особенностей", - подчеркнул Вадим Ипатов. Особенности же состоят в стабильности политического устройства и упомянутой компактности государственного аппарата. "Этим обусловлено то, что не все те инструменты, которые существуют в других странах, в полной мере могут быть применимы в белорусских условиях. Например разделение государственных должностей на политические и административные", - пояснил директор НЦЗПИ.

Он рассказал об основных проблемах, решением которых занимается специально созданная рабочая группа. В обновленном законе о госслужбе предстоит уйти от большого количества отсылочных, бланкетных норм. В действующем их более 100, и это негативно влияет на полноту и качество правового регулирования. Специалисты также конкретизируют нормы, касающиеся служебной дисциплины госслужащих. "Действующее законодательство о госслужбе обязывает госслужащего соблюдать культуру общения, другие нормы служебной этики. При этом за несоблюдение этой обязанности предусмотрена дисциплинарная ответственность. Вместе с тем остается неясным, что конкретно представляют из себя нормы служебной этики, поскольку отсутствует их четкое закрепление. Это приводит к разночтениям при применении норм законодательства на практике", - констатировал Вадим Ипатов. Кроме того, вырабатывается комплекс дополнительных социально-правовых гарантий, соизмеримых с обязанностями и ответственностью, которые возлагаются на госслужащих.

Директор НЦЗПИ выразил уверенность, что во время конференции в Минске будут выработаны рекомендации, которые рабочая группа сможет использовать для формирования норм нового закона.

Конференция проходит 22-23 октября. В ней принимают участие представители международных организаций, государственных органов и научного сообщества Беларуси, эксперты и ученые из стран Европы и Азии. Цель форума - обсуждение подходов к развитию института государственной службы в современных условиях на основе передового отечественного и зарубежного опыта.-0-