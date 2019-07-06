Ипотека отменяется! Бухгалтер из Вилейского района выиграла 100 000 рублей и решила вопрос с переездом

Каждые две недели у тысяч покупателей "Евроопт" эмоции бьют через край – а как иначе реагировать на выигрыш, который может стать реальностью благодаря простому походу в магазин? За более чем три года со старта игры
В четверг, 4 июля, в минском гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6, куда переехала студия игры
Для Елены Ковалевой, бухгалтера Вилейского районного комбината бытового обслуживания из деревни Шиловичи, выигрыш обернулся невероятной историей, и вот почему: в момент выигрыша женщина находилась дома с супругом, смотрели телевизор, и вдруг раздался звонок…
– Розыгрыш мы не видели: телевизор был включен на другом канале. Смотрели передачу "Невероятные истории" и даже не догадывались, что нечто удивительное вот-вот произойдет с нами. Когда раздался звонок, и мне объявили о победе, я, конечно же, не поверила. Даже не думала, что такое может произойти со мной! Раньше я выигрывала несколько раз в игре
Огромную сумму в 100 000 рублей семья Ковалевых потратит на приобретение квартиры в Молодечно. Хватит и на достойный ремонт!
– Мы давно хотели переехать в Молодечно. Город этот очень хороший, красивый и быстро развивающийся, тем более у нас подрастает 12-летняя дочь, так что такой выигрыш – наше спасение. Думали брать ипотеку, рассматривали варианты кредитов, а сейчас все решилось буквально за один вечер!
Автослесаря Виталия Зубовича из Минска новость о победе застала… на кассе гипермаркета "Евроопт", что на Монтажников, 2. В этот вечер мужчина как раз заехал за покупками по просьбе супруги. Рассчитывался за продукты , как вдруг раздался звонок из студии игры на Казимировской, 6, что, кстати, совсем недалеко. Услышав новость о выигрыше машины, счастливый победитель немедленно примчался в студию, чтобы оценить свое авто.
– Машина отличная, достойная! Несколько раз я видел такие же авто в городе, но до сих пор не могу поверить, что новенький автомобиль прямо из салона – мой! – с восторгом рассказал Виталий Зубович.
Впрочем, на своем новом "Джили Эмгранд Х7" сам Виталий ездить не будет. Машину ожидает другой хозяин, вернее, хозяйка.
– Совсем недавно отмечали юбилей моей супруги – ей исполнилось 30 лет. Она давно то ли в шутку, то ли всерьез спрашивала: "Ну, когда уже подаришь мне машину?". И вот в ее день рождения мы пошли в магазин, и я взял шоколадку со словами: "Вот, будет тебе машина!". Так и произошло! Жена так счастлива, что словами не выразишь!
Судебный исполнитель Виктория Масалович из Витебска сомневалась: нужно ли ей оливковое масло, за которое покупательница могла получить целых 8 игровых кодов, однако в последний момент рука потянулась за товаром и, как оказалось, не зря!
– В игре я участвую давно, но, когда позвонил телефон, думала, что это сестра меня разыгрывает. Вообще, в тот вечер я даже трубку поднимать не планировала. У меня двое детей – 2 и 3 года – и они весь вечер капризничали, их нужно было успокоить, а тут этот звонок. Кто же знал, что звонят из студии! Да и поверила не сразу, конечно. Только после звонков и поздравлений родных начала думать, что это может оказаться правдой, – рассказала Виктория.
В "Евроопт" девушка ходит практически каждый день, часто брала "товары удачи", не сильно верила, что может выиграть, но попытать удачу хотелось.
– Автомобиль хотела выиграть больше всего, он нам пригодится. У нас уже есть машина, но на ней ездит муж. А у меня ведь тоже есть права, я тоже хочу за руль, так что, думаю, "Джили" будет мой. К тому же она такая шикарная, в ней большой вместительный багажник, – делится своими планами на новый внедорожник Виктория Масалович. – Первым делом мы с семьей поедем в гости к моей сестре – она как раз в Минске живет, посмотрит на наш выигрыш!
Человек предполагает, а удача располагает. Для многодетной мамы Татьяны Соболь из города Бобруйска Могилевской области новенький "Джили Эмгранд Х7" станет отличным помощником. Водительских прав у женщины пока нет, но выигрыш все расставил на места: пора идти в автошоколу!
– Вы знаете, эмоции у меня бьют через край! Я просто не ожидала, все произошло так спонтанно. Сейчас вся семья в восторге. Когда мне позвонили из студии игры, мы только приехали с дачи. Сын взял у меня телефон позвонить другу. Потом вижу – звонок с незнакомого номера. Думала, друг сына перезванивает. Подняла трубку, а там мне говорят, что я выиграла автомобиль! Поверила, правда, только когда со мной созвонились по видеосвязи, – рассказала Татьяна Соболь.
Новый комфортный автомобиль будет кстати для Татьяны Соболь:
– У нас есть авто, но старенькое уже. Муж рассматривал варианты купить автомобиль в рассрочку, лизинг – но это было очень дорого. У нас ведь трое детей, 16, 14 и 6 лет, все силы и деньги уходят на их воспитание. У младшенькой дочки есть проблемы со здоровьем, и нам нужна машина, чтобы при необходимости оперативно ее отвезти в Могилев.
Призы нового, 124-го тура игры
Розыгрыш состоится в столичном гипермаркете "Евроопт" по улице Казимировской, 6, куда переехала студия игры.
Наблюдать за розыгрышем 124-го тура можно будет, как всегда, в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by и официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало – в 18:20.
Победителям 124-го тура игры
Каждые две недели по всей стране проносится ликование от радости побед в игре
ООО "ЕВРОТОРГ". УНП 101168731
Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 123". Срок проведения: 17.06.2019 г. — 05.09.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3569 от 03.06.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 124". Срок проведения: 01.07.2019 г. — 19.09.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3573 от 05.06.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
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