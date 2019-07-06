Ипотека отменяется! Бухгалтер из Вилейского района выиграла 100 000 рублей и решила вопрос с переездом

Бухгалтер Елена Ковалева из деревни Шиловичи Вилейского района не скрывает улыбки: "Наконец сбудется мечта о переезде в город!"

Каждые две недели у тысяч покупателей "Евроопт" эмоции бьют через край – а как иначе реагировать на выигрыш, который может стать реальностью благодаря простому походу в магазин? За более чем три года со старта игры "Удача в придачу!" своих обладателей нашли уже около 3 000 000 всевозможных призов на общую сумму в эквиваленте почти 29 миллионов долларов. В том числе победителям достались 81 квартира в Минске, 65 крупных денежных призов – от 40 000 до 120 000 рублей, 394 автомобиля, а также 320 поездок на лучшие курорты мира.

Счастливые победители 123-го тура прибыли в минский гипермаркет на Казимировской, 6, чтобы получить свои призы!

В четверг, 4 июля, в минском гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6, куда переехала студия игры "Удача в придачу!" , были разыграны призы 123-го тура. Обладательницей крупной суммы в 100 000 рублей стала бухгалтер Елена Ковалева из деревни Шиловичи Вилейского района Минской области. В субботу, 6 июля, счастливой победительнице вручили СТАТУСкарту от Статусбанка с выигранной суммой. А владельцами новых внедорожников "Джили Эмгранд Х7" стали автослесарь Виталий Зубович из Минска, судебный исполнитель Виктория Масалович из Витебска и многодетная мама Татьяна Соболь из Бобруйска Могилевской области.

Невероятная история, или Как решить вопрос с переездом за один вечер

Для Елены Ковалевой, бухгалтера Вилейского районного комбината бытового обслуживания из деревни Шиловичи, выигрыш обернулся невероятной историей, и вот почему: в момент выигрыша женщина находилась дома с супругом, смотрели телевизор, и вдруг раздался звонок…

"Удача в придачу!" но даже и не думала, что однажды ей достанется главный приз! Елена Ковалева несколько раз выигрывала в игрено даже и не думала, что однажды ей достанется главный приз!

– Розыгрыш мы не видели: телевизор был включен на другом канале. Смотрели передачу "Невероятные истории" и даже не догадывались, что нечто удивительное вот-вот произойдет с нами. Когда раздался звонок, и мне объявили о победе, я, конечно же, не поверила. Даже не думала, что такое может произойти со мной! Раньше я выигрывала несколько раз в игре "Удача в придачу!" – это были сертификаты на покупки в "Евроопт", но чтобы выиграть ТАКУЮ сумму – даже и не думала! – акцентирует Елена Ковалева.

Огромную сумму в 100 000 рублей семья Ковалевых потратит на приобретение квартиры в Молодечно. Хватит и на достойный ремонт!

Вот они – будущие жители Молодечно! Теперь семье Ковалевых предстоят приятные хлопоты: выбор квартиры!

– Мы давно хотели переехать в Молодечно. Город этот очень хороший, красивый и быстро развивающийся, тем более у нас подрастает 12-летняя дочь, так что такой выигрыш – наше спасение. Думали брать ипотеку, рассматривали варианты кредитов, а сейчас все решилось буквально за один вечер!

Обещал подарить жене машину – и подарил!

Автослесаря Виталия Зубовича из Минска новость о победе застала… на кассе гипермаркета "Евроопт", что на Монтажников, 2. В этот вечер мужчина как раз заехал за покупками по просьбе супруги. Рассчитывался за продукты , как вдруг раздался звонок из студии игры на Казимировской, 6, что, кстати, совсем недалеко. Услышав новость о выигрыше машины, счастливый победитель немедленно примчался в студию, чтобы оценить свое авто.

Автослесарь Виталий Зубович из Минска выиграл автомобиль прямо ко дню рождения любимой супруги!

– Машина отличная, достойная! Несколько раз я видел такие же авто в городе, но до сих пор не могу поверить, что новенький автомобиль прямо из салона – мой! – с восторгом рассказал Виталий Зубович.

Впрочем, на своем новом "Джили Эмгранд Х7" сам Виталий ездить не будет. Машину ожидает другой хозяин, вернее, хозяйка.

– Совсем недавно отмечали юбилей моей супруги – ей исполнилось 30 лет. Она давно то ли в шутку, то ли всерьез спрашивала: "Ну, когда уже подаришь мне машину?". И вот в ее день рождения мы пошли в магазин, и я взял шоколадку со словами: "Вот, будет тебе машина!". Так и произошло! Жена так счастлива, что словами не выразишь!

Победа как по маслу! Оливковому!

Судебный исполнитель Виктория Масалович из Витебска сомневалась: нужно ли ей оливковое масло, за которое покупательница могла получить целых 8 игровых кодов, однако в последний момент рука потянулась за товаром и, как оказалось, не зря!

Судебный исполнитель Виктория Масалович из Витебска была уверена, что ее разыгрывают! Разыграли машину, а ее выигрыш – чистая правда!

– В игре я участвую давно, но, когда позвонил телефон, думала, что это сестра меня разыгрывает. Вообще, в тот вечер я даже трубку поднимать не планировала. У меня двое детей – 2 и 3 года – и они весь вечер капризничали, их нужно было успокоить, а тут этот звонок. Кто же знал, что звонят из студии! Да и поверила не сразу, конечно. Только после звонков и поздравлений родных начала думать, что это может оказаться правдой, – рассказала Виктория.

В "Евроопт" девушка ходит практически каждый день, часто брала "товары удачи", не сильно верила, что может выиграть, но попытать удачу хотелось.

– Автомобиль хотела выиграть больше всего, он нам пригодится. У нас уже есть машина, но на ней ездит муж. А у меня ведь тоже есть права, я тоже хочу за руль, так что, думаю, "Джили" будет мой. К тому же она такая шикарная, в ней большой вместительный багажник, – делится своими планами на новый внедорожник Виктория Масалович. – Первым делом мы с семьей поедем в гости к моей сестре – она как раз в Минске живет, посмотрит на наш выигрыш!

Автомобиль в помощь многодетной маме

Человек предполагает, а удача располагает. Для многодетной мамы Татьяны Соболь из города Бобруйска Могилевской области новенький "Джили Эмгранд Х7" станет отличным помощником. Водительских прав у женщины пока нет, но выигрыш все расставил на места: пора идти в автошоколу!

Мама троих детей Татьяна Соболь из Бобруйска признается: новая машина очень нужна их семье

– Вы знаете, эмоции у меня бьют через край! Я просто не ожидала, все произошло так спонтанно. Сейчас вся семья в восторге. Когда мне позвонили из студии игры, мы только приехали с дачи. Сын взял у меня телефон позвонить другу. Потом вижу – звонок с незнакомого номера. Думала, друг сына перезванивает. Подняла трубку, а там мне говорят, что я выиграла автомобиль! Поверила, правда, только когда со мной созвонились по видеосвязи, – рассказала Татьяна Соболь.

Новый комфортный автомобиль будет кстати для Татьяны Соболь:

– У нас есть авто, но старенькое уже. Муж рассматривал варианты купить автомобиль в рассрочку, лизинг – но это было очень дорого. У нас ведь трое детей, 16, 14 и 6 лет, все силы и деньги уходят на их воспитание. У младшенькой дочки есть проблемы со здоровьем, и нам нужна машина, чтобы при необходимости оперативно ее отвезти в Могилев.

Новая встреча с удачей – уже 16 июля!

Призы нового, 124-го тура игры "Удача в придачу!" будут разыграны 16 июля, во вторник.

Розыгрыш состоится в столичном гипермаркете "Евроопт" по улице Казимировской, 6, куда переехала студия игры.

Наблюдать за розыгрышем 124-го тура можно будет, как всегда, в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by и официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало – в 18:20.

Розыгрыш 124-го тура состоится уже 16 июля! Покупатели "Евроопт" будут претендовать на множество призов, включая автомобили и крупную сумму в 100 000 рублей

Победителям 124-го тура игры "Удача в придачу!" достанется более 12 000 различных призов, включая три новеньких автомобиля и 100 000 рублей. Участвовать в розыгрыше будут игровые коды, полученные за покупки в магазинах "Евроопт" с 1 по 14 июля.

Каждые две недели по всей стране проносится ликование от радости побед в игре "Удача в придачу!" . Секрет удачи прост и опробован уже сотнями тысяч покупателей "Евроопт": достаточно захватить "товар удачи" и, разумеется, верить в свою победу!

ООО "ЕВРОТОРГ". УНП 101168731

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 123". Срок проведения: 17.06.2019 г. — 05.09.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3569 от 03.06.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 124". Срок проведения: 01.07.2019 г. — 19.09.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3573 от 05.06.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

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