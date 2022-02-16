Ирак заинтересован в образовательном потенциале Академии МВД

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация МВД Республики Ирак посетила минскую Академию МВД, сообщили БЕЛТА в Министерстве внутренних дел Беларуси.
Встреча руководства вуза и правоохранителей Ирака прошла на базе Международного учебного центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми Академии МВД.
Центр предлагает более 20 программ, в том числе по таким направлениям, как противодействие торговле людьми, управление миграцией, организация расследования преступлений в сфере высоких технологий, противодействие экономическим преступлениям, раскрытие и расследование преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, борьба с организованной преступностью.
Гости академии ознакомились с материально-технической базой центра, проявили интерес к образовательным курсам и сообщили о востребованности и актуальности учебных программ.-0-