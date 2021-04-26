Иракская авиакомпания Fly Baghdad с 10 мая начнет летать в Минск

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иракская авиакомпания Fly Baghdad с 10 мая начнет выполнять регулярные рейсы в Национальный аэропорт Минск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал воздушной гавани.

"Рейсы по маршруту Багдад - Минск будут обслуживаться на Boeing 737-800. Полеты будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам. Вылет из Багдада (BGW) в 9.05, прибытие в Минск в 13.25. Обратное отправление из Минска (MSQ) запланировано на 15.30, прилет в Багдад в 19.40", - говорится в сообщении.

С 2017 года полеты из Багдада в Минск также осуществляет авиакомпания Iraqi Airways. В сезонном расписании весна/лето 2021 рейсы выполняются дважды в неделю по понедельникам и пятницам.-0-