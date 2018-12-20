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СМИ Беларуси

Ирина Акулович: Наша задача – не пропустить ни одного события в жизни страны

Общество 20.12.2018 | 16:19
Ирина Акулович. Фото из архива
Ирина Акулович. Фото из архива

Белорусскому информационному агентству, ведущему новостному ресурсу страны – 100 лет! Весомая и важная дата. В стране не так много предприятий и организаций, которые могут этим гордиться. Тем более что биография БЕЛТА – это отражение новейшей истории Беларуси. Не зря лозунгом празднования был выбран слоган "Навіны складаюць гісторыю". О роли агентства в современных условиях, о том с какими вызовами времени оно сталкивается, рассказывает генеральный директор БЕЛТА Ирина АКУЛОВИЧ.

Ирина Борисовна, столетняя БЕЛТА по-прежнему молода и задорна и играет значительную роль на медийном поле. Чем важно для Беларуси, для органов управления, редакций СМИ государственное информационное агентство? Какие функции возлагаются сегодня на БЕЛТА?

Функции агентства – это информационное обеспечение общества, госструктур и СМИ.

А важность работы определяется тем, что мы отвечаем за каждое опубликованное слово и каждую указанную цифру. В отличие от газет, которые могут ориентироваться на определенную аудиторию и "фильтровать" новости, нам важно не пропустить ни одного события. При этом мы должны быть интересны всем журналистам – тем, кто пишет об экономике, культуре, политике или спорте. Для нас главное – дать срез, информационный повод, данные и цитаты для наших коллег, из чего потом каждый сделает то, что посчитает нужным. И это – основная задача.

Информацию мы должны подать быстро, при этом писать обо всем качественно! Это задача информационного агентства в любой стране, и эти же требования закреплены в нашем уставе.

Безусловно, мы также обязаны информировать о том, что делается на высшем уровне прежде всего о деятельности главы государства, Администрации Президента, Совета Министров, парламента, органов государственного управления. Рассказывать, какие принимаются документы и решения, в чем их важность и какие они создают перспективы и возможности.

В целом надо понимать, что БЕЛТА – это не только информационный портал и новостная лента. БЕЛТА – это и наши замечательные печатные издания, и билборды, которые красуются по всей стране, и разработка, техническое и информационное сопровождение сайтов многих госорганов и органов местной власти, и издательство, выпускающее удивительные книги и альбомы. Работа агентства очень разноплановая. Поэтому БЕЛТА – многопрофильная и уникальная организация.

В современном мире бесконечное множество информации. Ее нужно переваривать, осознавать. Человек порой не замечает, читает он правду или фейк, реальное отражение событий или интерпретацию в чьих-то интересах. БЕЛТА была и остается средством массовой информации, которому можно доверять: мы пишем только о том, что узнали сами. Поэтому наша задача – быть первыми и быть точными.

Для многих сотрудников СМИ именно в этом ценность агентства. Если ты хочешь перепроверить цифру, цитату, должность – ты открываешь БЕЛТА. Это не просто информационный – справочный портал…

Так было и раньше, когда создавались и распечатывались справочники и календари для СМИ. Так и сейчас – если открыть нашу базу, там есть все необходимые сведения.

Но есть еще один важный момент. Если коллеги могут взять нашу информацию и дальше с ней работать, то мы должны писать только о том, что нам стало известно. В этом большая разница между другими СМИ и информагентством. На государственное информагентство можно полагаться. Для нас невозможно, к примеру, взять информацию у других и опубликовать ее, не перепроверив, не уточнив у первоисточника. Вот в этом, полагаю, и есть основная разница.

Юбилярам всегда желают долгой жизни. В способности БЕЛТА еще долгие годы работать на медиарынке страны поводов усомниться нет. Но каким вам видится агентство ближайшего будущего? Какие изменения будут происходить в его деятельности на 101-м и последующих годах работы?

Основные функции никто не отменял, но в современном мире новостное агентство должно ориентироваться не только на потребности коллег-журналистов, но и становиться ближе к массовому читателю. Поэтому очень важно активно работать в социальных сетях, в мессенджерах. Люди сегодня часто черпают информацию из этих источников – ведь здесь можно прочитать сразу и новости о том, что случилось у друзей, и про события в стране и мире. Темпы нашей жизни ускоряются, и поиск всей необходимой информации в одном источнике становится потребностью.

Мы уже давно активно работаем в этом сегменте интернета и задачу выполняем довольно успешно.

Безусловно, хочется развивать и видеонаправление. Не потому, что я телевизионщик, а потому что этот контент интересен обществу. Если стрим со спортивного мероприятия, проводимого в Минске, с легкостью набирает 25 тыс. просмотров, это значит, что наших читателей и зрителей устраивает скорость нашей работы.

Стримы – это то, что востребовано, считается интересным, но в целом не скажу, что за ними будущее. Уверена: через несколько лет мы от этого подустанем. Не думаю, что пресыщенный информацией современный человек способен долго и упорно смотреть прямые трансляции – рано или поздно он откажется от этого сомнительного удовольствия в пользу нормального видеорепортажа, с выжимками самого важного, зрелищного, информативного.

Нехватка у людей времени на потребление информации подталкивает нас и к социальным сетям и мессенджерам. Кроме того, нужно учитывать и тенденции новейшего времени. Недавно в мире активно обсуждалось агентство "Синьхуа", которое впервые представило робота-телеведущего. Ему не нужно платить зарплату, он не устает – идеальный работник! Искусственный интеллект все активнее внедряется в нашу жизнь. Это надо тоже учитывать. Интересный вопрос был задан в Ереване на международном медиафоруме. Студенты журфака поинтересовались у профессионалов: мол, мы учимся на такую-то специальность, а будет ли она востребована в будущем? Я на этот вопрос ответила так: дело не в какой-то конкретной журналистской специальности. Роботы действительно научатся делать многое, но не заменят талант человека. Важно быть креативным,  высокопрофессиональным журналистом. Убеждена, что в ближайшие лет десять–двадцать роботы точно не смогут общаться с людьми на равных и испытывать наши эмоции. Настоящая журналистика – это когда ты не просто способен выдать некую информацию, но и оценить, как она повлияет на каждого человека.

На мой взгляд, если мы говорим о перспективах этой профессии, то все технические новинки будут только способствовать повышению уровня журналиста. Умение работать, общаться и выбирать информацию определяют и будут определять мастерство сотрудника СМИ.

Не так давно аналитики прогнозировали смерть бумажных СМИ под напором интернет-изданий. Но тенденция последнего времени оказалась крайне интересной – в мире многие традиционные газеты после продолжительного спада начали наращивать тиражи. Как оказалось, аудитории в интернет-изданиях не хватает аналитики. Скорость, краткость, визуальное сопровождение текста в Сети – это все прекрасно, но с утренним кофе неспешно и вдумчиво прочитать аналитическую статью колумниста – такая возможность для серьезной публики оказалась ценнее. У БЕЛТА есть очень интересные печатные издания – газета "7 дней", журналы "Беларуская думка" и "Экономика Беларуси". Какими вам видятся направления развития этих СМИ?

В перспективе, безусловно, в БЕЛТА тоже хотелось бы создать аналитический отдел. Реализовать это намерение будет непросто, но это в наших планах.

Все помнят фразу из фильма "Москва слезам не верит" про то, что не будет театра, кино – останется одно телевидение. Нет, не останется! Я всегда вспоминаю одного из моих любимых писателей Рэя Брэдбери и его знаменитую книгу "451 градус по Фаренгейту". Очень бы не хотелось прийти к такому типу общества, который там описан и в котором люди перестают думать. Поэтому убеждена, что за аналитикой и высокопрофессиональной журналистикой в любом случае будущее. И мое ощущение, что людей читающих и думающих, к счастью, становится все больше.

В увязке с этими проблемами, кстати, говорить можно не только о журналистике, но и о школьном образовании. Мне кажется, ряд понятий, ранее обязательных для запоминания, уже можно не заучивать – любую справочную информацию найдете в интернете. Базовые вещи в школьном курсе, конечно, быть должны, но прежде всего детей нужно учить думать и анализировать. И растить из них людей творческих – не тех, кто способен конкурировать с машинами, но тех, кто превосходит искусственный интеллект креативом.

Расширение аналитики хотелось бы видеть и в наших печатных изданиях, в частности в газете "7 дней". Она выходит раз в неделю, и пытаться просто уловить события уже бесполезно. Самое важное, что должны сегодня делать газеты, – искать людей и находить мысли, чувства, эмоции. Отражать то, что происходит в жизни. Аналитика для печатных изданий – важнейшее направление.

К сожалению, в Беларуси пока говорить о росте тиражей печатных изданий сложно. Тому есть ряд объективных обстоятельств, но… В психологии есть понятие позиции жертвы и позиции ответственности. Мне импонирует позиция ответственности. Не буду говорить о финансовой стороне вопроса работы бумажных СМИ, скажу о другом: если мы сумеем заинтересовать читателя и занять свою нишу, то возможно все, даже рост тиражей. Важно не констатировать факт – мол, что-то не делается по причине определенных обстоятельств, а задавать вопрос себе: а что ты сделал для того, чтобы ситуация изменилась?

БЕЛТА всегда славилась своей репортерской сетью – у нас есть постоянно действующие корреспондентские пункты во всех областях и в Москве. Расскажите об этой стороне работы агентства. Требует ли сложившаяся здесь система некой модернизации?

Никто и ни в каком деле не скажет, что не нужна модернизация, что не нужно двигаться вперед. Но в адрес нашей корреспондентской сети могу сказать только самые теплые слова. Это в хорошем смысле многостаночники, потому что успевают делать региональные новости, а также писать репортажи, аналитические материалы. Они работают не только на новостную ленту, но и для журнала "Экономика Беларуси", и для газеты "7 дней". И наша корреспондентская сеть, и репортеры в Минске, и фотокорреспонденты – это люди, которыми БЕЛТА всегда гордилась и гордится. На них, по сути, и держится!

Вы вспомнили работу фотокоров. Действительно, фотоархив БЕЛТА за столетие стал подлинным национальным достоянием. Наши фотовыставки, издаваемые альбомы пользуются неизменным интересом – история, запечатленная в фотографиях, "оживает", волнует. А востребована ли сегодня профессия фоторепортера, когда со смарт-фоном, в котором есть фотомодуль с искусственным интеллектом, каждый становится сам себе фотограф?

Но способен ли фотомодуль увидеть нужный момент? Допускаю, что он грамотно выстроит кадр – резкость, цветопередачу, разместит в центре снимка фигуру, лицо, объект… Объектив отразит в «цифре» мгновение. Но вот кого именно взять в кадр, в какой миг и в какой ситуации, в конце концов, использовать этот самый гаджет – это решает только человек. Главное, что есть у журналистов и фоторепортеров, – способность поймать нужный момент, почувствовать его. Техника поможет, спору нет. Но не уверена, что робот сможет уловить миг, когда по щеке покатится слеза. А наши фотокоры чувствуют! И умеют вовремя нажать на затвор.

БЕЛТА активно работает по продвижению национального медийного контента на зарубежные аудитории. В агентстве большой штат переводчиков, материалы выходят не только на государственных языках страны, но и на английском, немецком, испанском и китайском. Насколько востребована наша информация за рубежом? Как развиваются связи агентства с иностранными партнерами?

У нас наработан колоссальный опыт международного сотрудничества, установлены тесные связи более чем с 30 агентствами и интернет-площадками в различных странах мира. Информационное партнерство подразумевает обмен как новостным контентом, так и фото- и видеоматериалами.

Очень важно продолжать активно работать на всех языковых версиях. Нужно доносить информацию о жизни Беларуси из первых уст не только до граждан нашей страны, но и для жителей других государств мира. Чтобы понимать коэффициент полезного действия этой работы, приведу только одну цифру – английская версия сайта имеет более двух миллионов просмотров менее чем за год. А есть же еще очень популярная испанская версия, активная немецкая, набирающая обороты китайская… Это миллионы запросов на белорусские новости с зарубежных адресов. Это четкий знак – информацией из Беларуси за границей интересуются.

В журналистике вы сделали классическую карьеру – от работы телерепортером "в полях" до руководителя крупнейшего в стране информационного агентства. Знаю, что на всех этапах работы, как и сегодня, от подчиненных вы требуете и просите не забывать о креативе: искать в сюжетах интересные ходы, работать с задумкой. Не вступает ли ваша творческая жилка в противоречие с традиционной подачей информации государственным информагентством: строго, четко, по схеме "что, где, когда, что сделал и почему"? Да и в целом, остается ли место творчеству, если необходимо быстрее "выстрелить" новостью, опередив конкурентов?

Противоречия нет – каждый должен заниматься своим делом. Лента БЕЛТА – это действительно «что, где, когда». Конечно, мне хочется поработать с подачей материала – убрать громоздкие конструкции, которые затрудняют восприятие новости, придумать более яркие заголовки, интересные лиды, добиться отсутствия повторений. Это работа на перспективу, и коллеги со мной согласны, что нужно менять некоторые подходы.

А что касается творчества в целом… Даже работая директором на телевидении, а это тоже руководящая должность, о творческой составляющей не забывала – вела информационно-аналитическую программу, участвовала в разработке новых заставок, звука, музыки. Поэтому, учитывая, что в агентстве есть газета «7 дней», что наши репортеры умеют писать классные репортажи, что у нас есть прекрасный жанр фоторепортажа, считаю, пространства для творчества в БЕЛТА предостаточно. И хочется, чтобы мы в этом направлении развивались.

Журналистика – она ведь разная! Мне больше всего нравится, что в агентстве у каждого есть возможность себя проявить. Если ребята были в отпуске и написали потрясающий репортаж о том, как они отдыхали в Карелии, – прекрасно, мы с удовольствием разместим это на сайте!

Ирина Борисовна, за 100 лет у БЕЛТА было более 20 руководителей. Но впервые за целый век агентство возглавила женщина. В целом женщин-руководителей во властных структурах, среди топ-управленцев становится все больше. На ваш взгляд, это мужчины сдали или дамы прибавили?

Говорить о том, что мужчины сдали, не могу ни в коей степени. И к феминисткам не отношусь.

Я по образованию учитель, учитель музыки в том числе. Играла Рахманинова, занималась дирижированием. Может, этот мой опыт и пригодился, ведь дирижирование – это как раз навык, который помогает услышать всех. Я стараюсь не руководить людьми, а работать в команде.

А что женщин стало больше в руководстве – так это мировая тенденция. Мужчины и женщины разные, но если они работают вместе, результат будет только лучше. Конечно, у женщин есть свои особенности – возможно, они бывают мягче, более тонко чувствуют. Но если брать во внимание лидерские качества, то они есть и у одних, и у других.

Приведу интересный факт: когда я прошла конкурс на телевидение, в котором участвовало 120 человек, а приняли только двоих, и начала писать первые материалы, то четко поняла – непременно буду счастлива в этой профессии. А ведь это очень важно! Нельзя ходить на нелюбимую работу. По карьерной лестнице движешься только в том случае, если нашел себя.

Вы – сенатор, человек, который хорошо разбирается в аспектах внутренней и внешней политики государства. Но другая сторона этой деятельности – работа непосредственно с людьми, встречи и приемы граждан, их обращения, просьбы и жалобы. Поневоле будешь чувствовать общественные настроения! Это помогает в работе?

Когда на прием приходят люди, они рассказывают о том, что именно непосредственно на местах в законах работает, а что – нет. Законодательство – это процесс, требующий зачастую  корректировки. И именно люди, которые сталкиваются с реализаций механизмов, заложенных в законах, подсказывают, что нужно сделать. Учитывая, что они приходят с разными вопросами – и о сельском хозяйстве, о строительстве, о работе ЖКХ, ты оказываешься в гуще событий. И порой эти встречи подсказывают интересные темы для журналистской работы. Понимать, где болевые точки, для журналиста очень полезно.

Как ваша семья восприняла необходимость переезда в Минск? Что сказал супруг, когда жена однажды пришла с работы и сообщила: бросай все – надо ехать? И как отреагировала дочь?

Самое чувствительное для меня в этой ситуации то, что 20-летний сын остался один в Могилеве. Он учится на четвертом курсе в университете, и переводить его в столицу просто нет смысла.

Что касается мужа, так он – коренной минчанин, для него переезд – просто возвращение домой. Кстати, супруг с детства увлекается хоккеем и до сих пор играет в… НХЛ, Ночной хоккейной лиге.

А дочка еще маленькая, учится во втором классе. Для нее хорошо там, где мама. Конечно, ее огорчает, что в родном городе остались друзья, но в ее возрасте и новых товарищей завести не проблема.

Но с Могилевом у меня связь не потеряна – там осталась моя мама, она уже в возрасте, поэтому по возможности выходные я провожу у нее, с сыном, встречаюсь с друзьями. Обрыва ленточки связей не произошло: эти 200 километров – не преграда.

Каждому, даже самой цельной личности, нужна поддержка. Вы, когда только пришли в БЕЛТА, ее ощущали?

В БЕЛТА был очень грамотный и сильный руководитель – Дмитрий Александрович Жук, который работал в агентстве почти 15 лет. Понятное дело, что коллектив за ним был как за каменной стеной. Как любому человеку в новых условиях, мне поначалу было сложно, но от коллектива почувствовала необходимую поддержку. Здесь, в БЕЛТА, нашла людей, которые стали мне за это время дороги. Мне с ними комфортно.

Конечно же, силы придает и общение с друзьями. Люди, которых я могу так назвать, со мной не пять и не десять лет.

У работы в новостном поле есть определенная трудность – количество информации, которая проходит за день через руководителя, превышает все разумные пределы. Притом это информация разноплановая, разношерстная, разнозначимая. Как при этом не упустить главное? С чего начинается ваше информационное утро и как вы "выключаетесь" вечером?

И начинается, и заканчивается мой день с чтения новостей. Буду в одиннадцать ложиться – последний раз обновлю ленту БЕЛТА.

Ирина Борисовна, столетие Белорусского телеграфного агентства – это наш большой праздник. А если юбилей приходится еще и на канун Нового года, сам бог велел дать вам возможность передать свои поздравления сотрудникам БЕЛТА!

Я бы пожелала, исходя из того, о чем думаю и что замечаю, прежде всего две вещи.

Во-первых, как ни тривиально, – здоровья. Мы порой этого счастья просто не замечаем, но если что-то случается, вдруг осознаем, что в жизни ничего не имеет такого значения, как отсутствие болезней.

А второе – настойчивости. Мы очень часто хотим, чтобы вокруг нас что-то происходило. Но есть фраза: хочешь изменить мир – начни с себя. Каждый должен думать, что он может сделать для себя, для своей семьи. Не ждать благ от кого-то, а сделать все самостоятельно. Стараюсь жить по этому принципу. И всем коллегам хочу пожелать удачи в осуществлении планов, мечтаний, замыслов, самореализации – и в жизни, и в работе!

Поздравляю всех с нашим корпоративным праздником и с приближающимися Рождеством и Новым годом!

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