Ирина Хакамада проведет в Минске мастер-класс по деловым переговорам

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный бизнес-тренер Ирина Хакамада выступит в Минске 10 ноября, она станет одним из хедлайнеров форума "Бизнес-пробуждение 2.0". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили организаторы форума.

Сегодня Ирину Хакамаду вносят в число самых стильных и эффективных спикеров и экспертов по бизнес-переговорам, ее книги стали бестселлерами. В Минске она выступит с одним из наиболее ярких мастер-классов - "Айкидо деловых переговоров".

"Если есть результат, то ты сильная личность; если, кроме разговоров, в сухом остатке не остается ничего - это свидетельство слабости. Принцип айкидо-переговоров заключается в том, что разговаривать нужно так, чтобы дать противнику проявить агрессию или слабость. До тех пор, пока он не показывает ни того, ни другого, добиться своей цели сложно", - утверждает Ирина Хакамада. О том, как повлиять на эмоциональное состояние оппонента, распознать манипуляцию, защититься от психологического давления, известный бизнес-тренер расскажет минской аудитории.

Еще одной звездой форума станет мультимиллионер Оскар Хартманн, 35-летний бизнесмен, основатель более 10 компаний с общей капитализацией свыше $5 млрд и личным состоянием около $300 млн. Он выступит с мастер-классом "Путь от идеи к миллиарду". Треть этого пути бизнесмен уже прошел.

Конференция по росту и развитию предпринимателей "Бизнес-пробуждение 2.0" состоится 10 ноября в минском Дворце спорта. Ожидается, что ее участниками станут более 3 тыс. бизнесменов из Беларуси и стран ближнего зарубежья. Организаторы обещают 9 часов практического контента и обучения работающим в современных условиях бизнес-инструментам.

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