Исаченко: белорусские предприятия должны активно включиться в процесс подготовки кадров

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко посетил сегодня Белорусский государственный аграрный технический университет. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Вице-спикер провел встречу с коллективом университета, а также ознакомился с материально-технической базой и учебными лабораториями.

По мнению Анатолия Исаченко, белорусским производителям необходимо более активно включиться в процесс подготовки кадров путем создания отраслевых и совместных научно-исследовательских лабораторий.

"Будущие специалисты во время обучения в университете должны иметь возможность на практике изучить образцы отечественной техники и быть готовыми к ее использованию уже по окончании учреждения высшего образования", - отметил зампред Совета Республики.-0-