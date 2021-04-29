Исаченко: эффективная молодежная политика - один из ключевых элементов устойчивого развития страны

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эффективная молодежная политика - один из ключевых элементов устойчивого развития страны, заявил заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Анатолий Исаченко во время встречи с представителями республиканских органов государственного управления и молодежными послами ЦУР, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эффективная молодежная политика является одним из ключевых элементов устойчивого развития страны. Вопросы вовлечения молодежи в популяризацию ЦУР важны для всей созданной сегодня в Беларуси архитектуры управления процессами устойчивого развития. В задачи входит налаживание коммуникации между госорганами и молодежными послами, - отметил Анатолий Исаченко. - Мы пригласили сегодня представителей министерств и ведомств, которые тоже отвечают за ЦУР. Я надеюсь, что этот совместный разговор даст положительное направление в решении тех или иных проблем. Главное - уметь слушать и слышать друг друга, потому что наши молодежные послы искренне заинтересованы в реализации целей. Они действительно хотят работать на благо нашей родины и донести эту позицию до своих сверстников".

По его мнению, эффективная работа с молодежью позволит придерживаться того пути, который определила республика - непоколебимого приоритета человека как главной ценности государства.

"Белорусская власть открыта для идей молодежи. Присутствующие сегодня руководители республиканских министерств и ведомств готовы выстраивать взаимодействие с молодежными послами ЦУР, которые являются лидерами мнений среди своих сверстников", - подчеркнул вице-спикер.

Анатолий Исаченко считает: молодой человек новой формации должен уметь отвечать современным вызовам, творчески мыслить, нести ответственность за свои решения и быть воспитанным в духе патриотизма. "Только такой активный гражданин может эффективно отстаивать интересы своей страны и тем самым вносить посильный вклад в устойчивое развитие общества", - добавил он.

Во встрече приняли участие министр образования Игорь Карпенко, руководители государственных органов, входящие в состав Совета по устойчивому развитию, представители экспертного и научного сообщества, молодежные послы ЦУР.-0-