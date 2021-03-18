Исаченко: формирование правовой и политической культуры у молодежи - одна из важнейших госзадач

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко сегодня встретился с учащимися средней школы №18 Борисова. Встреча прошла в верхней палате парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

"Формирование правовой и политической культуры у молодежи - одна из важнейших государственных задач, - отметил Анатолий Исаченко. - То, что с молодежью важно и нужно встречаться, даже не нужно обсуждать. Молодежь - наше будущее. Они будут дальше строить нашу страну и трудиться на ее благо".

Заместитель председателя Совета Республики напомнил, что встречи с молодежью стали уже традиционными. "Сегодня мы встречаемся с учащимися 11-го класса средней школы №18 города Борисова. На протяжении года этот класс находится под патронажем председателя райисполкома. Вместе с ним они посещают предприятия и организации района и области. Все это позволяет сформировать у ребят не только профессиональные предпочтения, но и заложить фундамент гражданского самосознания, чтобы молодой человек любил свою семью, родину. Семья и родина - неделимые понятия", - подчеркнул он.

Во время встречи Анатолий Исаченко рассказал учащимся о деятельности Совета Республики и ответил на их вопросы. Беседа была выстроена в форме диалоговой площадки - это хорошая возможность узнать, что волнует молодежь. "Ведь, с одной стороны, это одиннадцатиклассники, и они не совсем еще взрослые. Но, с другой стороны, это уже самостоятельные люди, которые имеют четкую гражданскую позицию, поэтому интересно с ними пообщаться, услышать их мнение. Ребята смогли погрузиться в атмосферу Совета Республики, познакомиться с процедурой голосования", - сказал вице-спикер.

Как поделился Данила Ворсин, ему почетно побывать в Совете Республики. "Здесь все очень интересно. Рад, что приехал, - рассказал молодой человек. - Я оканчиваю 11-й класс, и мне предстоит поступление. Здесь буду смотреть на основе своего среднего балла. У нас проводится профориентация, часто рассказывают о разных профессиях. Я выбираю между автослесарным и военным делом".

Данила Ворсин

Дарья Новик уже определилась с будущей профессией. "Хотелось бы развиваться в направлении изобразительного искусства. Радовать своими работами людей. Я окончила художественную школу, работы регулярно участвовали в выставках, - с гордостью отметила девушка. - Такие поездки позволяют расширить кругозор. Мы бывали на разных предприятиях, сегодня - в Совете Республики. До этого ты видел только внешнюю оболочку, а теперь погружаешься внутрь. Это очень интересно и важно".

Дарья Новик

Во время мероприятия Анатолий Исаченко обратил внимание руководителей районов Минской области на необходимость использования таких подходов в собственной работе, а также заявил, что такой класс учащихся будет и под его патронажем.-0-

Фото Оксаны Манчук