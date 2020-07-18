Исаченко: любые перемены должны быть мирными и на благо людей

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь имеет значительные достижения и их необходимо сохранить. Любые перемены должны быть мирными и на благо людей. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях заявил заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Вице-спикер отметил недопустимость организации несанкционированных мероприятий, которые создают опасность для жизни тысяч граждан, и участия в них. "Любые перемены должны быть мирными и направленными в первую очередь на благо людей", - убежден Анатолий Исаченко.

Анатолий Исаченко. Фото Совета Республики

Он также обратил внимание на существенное различие между свободой и вседозволенностью в выражении своего мнения. "Мы живем в суверенной независимой стране. Именно мы, граждане Беларуси, определяем свое будущее", - подчеркнул заместитель председателя Совета Республики, отвечая на один из поступивших во время стрима вопросов.

Прямые эфиры в социальных сетях стали новой формой взаимодействия сенаторов с интернет-сообществом. Во время нынешнего, второго, стрима Анатолию Исаченко задали около 30 вопросов по актуальным темам жизни общества и государства. Подобная практика в Совете Республики будет продолжена.-0-