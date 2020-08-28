Исаченко: ничто не должно нарушать образовательный процесс

28 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Ничто не должно нарушать образовательный процесс, заявил заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко во время встречи с коллективом Белорусско-Российского университета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ничто не должно нарушать образовательный процесс. Потому что первая и главная обязанность преподавателей - дать достойное образование и воспитание тем, кто через 10-15 лет будет продолжать строить и развивать наше государство, - сказал Анатолий Исаченко. - Впереди новый учебный год. И я надеюсь, что вы с новыми силами и идеями придете к студентам".

Анатолий Исаченко обсудил с преподавателями и профессорами ситуацию в Беларуси. "Через несколько дней к вам снова придут студенты. И важно не допустить раскола среди них. Потому что в вуз молодые люди должны идти за качественным образованием", - сказал заместитель председателя Совета Республики.-0-

Фото Олега Фойницкого