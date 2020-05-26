Исаченко: обращения граждан для депутатского корпуса - первоисточник информации о ситуации на местах

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обращения граждан служат для депутатского корпуса первоисточником информации о ситуации на местах. Такое мнение высказал журналистам заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко, который провел сегодня в Минске прямую телефонную линию, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Исаченко подчеркнул, что общение с людьми во время личных приемов, прямых телефонных линий - важная составляющая работы депутатского корпуса. "Это первоисточник", - отметил вице-спикер. По его словам, выслушав людей, лучше узнаешь существующие на местах проблемы. Обращения, как правило, поступают самые разные: и личного характера, и более масштабные. "Главное - их анализировать и принимать решения", - обозначил ключевую задачу заместитель председателя Совета Республики.

Звонки на сегодняшнюю прямую линию поступали из самых разных регионов страны. Превалировали обращения, касавшиеся работы жилищно-коммунальных служб. Так, пожилая минчанка пожаловалась на работу коммунальщиков, которые, по ее словам, тянут с восстановлением вентиляционных каналов в ее квартире. Поступали вопросы по поводу благоустройства сельских дорог, строительства велодорожек, земельных отношений. Вице-спикер внимательно выслушал всех дозвонившихся, пообещал помочь разобраться с поднятыми проблемами.

Проведение прямых телефонных линий, личных приемов граждан - традиционные формы работы для верхней палаты белорусского парламента. Они доказали свою эффективность. В Совет Республики помимо вопросов поступают и положительные отклики. Один из них - от минчанки, обратившейся к Анатолию Исаченко по поводу наведения порядка в подвале многоэтажки, где она живет. Казалось бы, бытовой вопрос, но он не решился без вмешательства вице-спикера.-0-

Фото Максима Гучека