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01 февраля 2021, 17:26

Исаченко: один из основных устоев суверенной Беларуси - реальное участие граждан в управлении страной

Анатолий Исаченко. Фото из архива
Анатолий Исаченко. Фото из архива
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1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одним из основных устоев суверенной Беларуси является реальное участие наших граждан в управлении делами государства. Именно поэтому формат Всебелорусского народного собрания на протяжении четверти века приковывает внимание всех представителей белорусского общества и по праву является наивысшей формой демократии и реально действующим механизмом народовластия. Такое мнение БЕЛТА высказал заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко.

По его мнению, обозначенные приоритеты развития Беларуси на 2021-2025 годы - семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер - говорят о том, что Беларусь шагнула далеко вперед.

"Хотя еще на заре становления нашего государства (1996 год) перед властью стояла одна задача - отвести страну от пропасти. Необходимо было решать такие проблемы, которые современному молодому поколению белорусов даже не знакомы. Вопросы обеспечения продовольственной безопасности, запуска предприятий и экспорта отечественной продукции, решения критических проблем с нехваткой жилья", - отметил Анатолий Исаченко.

Участники VI Всебелорусского народного собрания от областей и города Минска на региональных и городском собраниях внесли конкретные предложения по развитию своих регионов, а также озвучили важнейшие задачи на среднесрочную перспективу. Зампредседателя Совета Республики подчеркнул, что сейчас Беларусь уверенно входит в новое десятилетие XXI века. Поэтому так важно сохранить единство нации, без которого не может быть устойчивого развития. "Убежден, каждый из нас должен жить целями и задачами нашего государства, оберегать созданное за годы независимости и с уверенностью строить будущее Беларуси", - заявил Анатолий Исаченко.-0-

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