Исаченко посетил ОАО "Солигорский ДСК"

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко посетил сегодня ОАО "Солигорский ДСК". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Вице-спикер Совета Республики ознакомился с производственной базой предприятия, ассортиментом выпускаемой продукции, а также пообщался с представителями трудового коллектива.

В настоящее время на предприятии работают более 800 человек. Внедрены в производство новые технологии, освоен выпуск конкурентоспособной строительной продукции.-0-

Фото Совета Республики