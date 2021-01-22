Исаченко посетил производственное предприятие "ФреБор"

На предприятии. Фото из архива

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко посетил производственное унитарное предприятие "ФреБор", которое является изготовителем изделий медицинского назначения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Анатолий Исаченко ознакомился с производственной базой предприятия, ассортиментом выпускаемой продукции, а также пообщался с представителями трудового коллектива.

"Главной задачей для руководства любого предприятия является создание комфортных рабочих условий и достойного уровня оплаты труда. Сегодня мы должны думать о каждом работнике и держать все вопросы, волнующие трудовой коллектив, на постоянном контроле", - отметил зампредседателя.-0-