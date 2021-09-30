Исаченко: профессия педагога сродни труду хлебороба

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко принял участие в церемонии награждения педагогических работников Беларуси по случаю Дня учителя. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Профессия педагога сродни труду хлебороба. В своей каждодневной деятельности вы созидаете на благо нашего государства. Ваша работа - это настоящее призвание, к которому нужно подходить только с открытым сердцем и всей добротой души", - отметил вице-спикер.

Анатолий Исаченко от лица председателя Совета Республики Натальи Кочановой вручил поздравительный адрес министру образования Игорю Карпенко, а также наградил почетными грамотами Национального собрания и благодарностями председателя Совета Республики педагогов и работников сферы образования.-0-