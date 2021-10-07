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07 октября 2021, 13:26

Исаченко: профобразование занимает важное место в системе подготовки квалифицированных кадров

Фото Совета Республики
Фото Совета Республики

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профессиональное образование занимает важное место в системе подготовки квалифицированных кадров. Об этом заявил сегодня заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко во время посещения Марьиногорского государственного аграрно-технического колледжа имени В.Е.Лобанка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Вице-спикер пообщался с представителями ученического и педагогического коллективов, а также ознакомился с материально-технической базой учреждения. "Профессиональное образование занимает важное место в системе подготовки квалифицированных кадров для различных отраслей экономики", - подчеркнул Анатолий Исаченко.

По словам зампреда Совета Республики, приходя в учреждения профессионально-технического или среднего специального образования, молодой человек должен иметь возможность работать в современных условиях, на лучших образцах отечественной техники и на практике изучать будущую профессию. -0-

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