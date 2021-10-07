Исаченко: профобразование занимает важное место в системе подготовки квалифицированных кадров

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профессиональное образование занимает важное место в системе подготовки квалифицированных кадров. Об этом заявил сегодня заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко во время посещения Марьиногорского государственного аграрно-технического колледжа имени В.Е.Лобанка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
Вице-спикер пообщался с представителями ученического и педагогического коллективов, а также ознакомился с материально-технической базой учреждения. "Профессиональное образование занимает важное место в системе подготовки квалифицированных кадров для различных отраслей экономики", - подчеркнул Анатолий Исаченко.
По словам зампреда Совета Республики, приходя в учреждения профессионально-технического или среднего специального образования, молодой человек должен иметь возможность работать в современных условиях, на лучших образцах отечественной техники и на практике изучать будущую профессию. -0-