Исаченко проведет 5 декабря прямую телефонную линию в новом формате

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко 5 декабря проведет прямую телефонную линию, которая пройдет в новом для Беларуси формате. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты.

Там пояснили, что в ходе телефонной линии будет организована прямая трансляция в социальных сетях, что позволит продемонстрировать на практике механизмы работы с обращениями граждан, а также предоставить возможность наибольшему количеству людей обратиться с вопросами.

Звонки будут приниматься с 09.00 до 12.00 по телефону в Минске 8 017 328 53 24. -0-