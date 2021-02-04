Анатолий Исаченко. Фото из архива
Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко проведет 5 февраля личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
Личный прием будет проходить с 14.00 до 17.00 по адресу: Минская область, Червенский район, Колодежский сельский исполнительный комитет (аг. Любишино, ул. Спортивная, 3). В ходе приема граждан будет организована онлайн-трансляция в социальных сетях.-0-