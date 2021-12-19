Исаченко: решения должны приниматься, опираясь на то, что нужно людям

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решения должны приниматься в первую очередь, опираясь на то, что нужно людям. Такое мнение высказал губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Работая в исполнительной власти и придя в законодательную, на многие вещи смотришь по-другому. При разработке тех или иных законопроектов уже пользуешься тем, что было наработано, и что нужно там на местах. Например, взять небольшое поселение на 20-30 домов и сделать там колодец. Для Минска это не событие, а для этой деревни - это большой плюс. Провели 30 м водопровода, опять же в масштабах страны - это ни о чем, а для людей - это большое благо. Просто на таких примерах я хочу показать, что решения должны приниматься в первую очередь, опираясь на то, что нужно людям", - считает председатель облисполкома.

Могилевская область не занимает лидирующие позиции среди областей, но за последнее время существенно прибавила. "Надо отдать должное бывшему губернатору, он немало сделал для области, особенно в социальной сфере. А любое новое назначение предусматривает поступательное движение вперед. Конечно, я на это настроен и нацелен, но надо четко понимать, что это можно сделать только совместными усилиями", - отметил Анатолий Исаченко.

Говоря о развитии области, губернатор считает, что к этому вопросу нужно подходить комплексно и аккуратно. "Основные точки для дальнейшего развития касаются юго-восточного региона Могилевской области. И те преференции, которые даны указом главы государства для его развития, - это хороший карт-бланш для инвесторов. Мы стараемся найти точки роста именно для этого региона, возможно, это будет деревообработка либо промышленность, или сельское хозяйство. Наработки уже есть, но надо аккуратно с ними поработать для того, чтобы это было выгодно и государству и инвестору", - поделился планами Анатолий Исаченко.-0-