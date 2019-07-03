Исаченко: сделаем все для достойной жизни ветеранов

3 июля, Несвиж /Корр. БЕЛТА/. Наша главная задача - сделать все, чтобы ветераны жили достойно, подчеркнул в беседе с журналистами председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко сегодня после торжественного возложения цветов к Вечному огню на братской могиле и памятнику советскому солдату в Несвиже, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, ветеранов в регионе осталось немного - годы берут свое. И наша главная задача - сделать все, чтобы они жили достойно и как можно дольше. Потому что это наша история, это те люди, которые воевали, а позже восстановили государство", - отметил Анатолий Исаченко.

Сегодня в Несвиже проходит масштабный областной праздник, посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Зрителям продемонстрировали 15-минутный видеофильм об освобождении каждого района Минской области с уникальными кадрами о мужестве и смелости солдат.

"Минская область внесла весомый вклад в разгром фашизма, - сказал Анатолий Исаченко. - Ее сыновья и дочери сражались на всех фронтах, в партизанских соединениях, подпольно-разведывательных группах. За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, более 80 уроженцев и жителей региона удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи награждены боевыми орденами и медалями. День Независимости - поистине великое торжество. Сегодня каждый из нас с особой остротой чувствует не только связь с историческим прошлым, но и с будущим".

Праздничную программу продолжили выступления Президентского оркестра Беларуси и Игоря Николаева. Музыкальный подарок подготовили и гости из китайского города Чунцина - побратима Минской области. Финальным аккордом станет республиканская акция "Споем гимн вместе!". В завершение ночное небо Несвижа раскрасит фейерверк.

Всего в Минской области в День Независимости прошли более 200 мероприятий. Во всех районах были организованы концерты и торжественные собрания, шествия, митинги, возложения цветов, встречи с ветеранами.-0-