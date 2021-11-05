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05 ноября 2021, 11:50

Исаченко: система профтехобразования готовит высококлассных специалистов для предприятий страны

Анатолий Исаченко. Фото из архива
Анатолий Исаченко. Фото из архива

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система профтехобразования Беларуси готовит высококлассных специалистов, востребованных на отечественных предприятиях. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко во время посещения завода "БЕЛДЖИ" в Борисовском районе Минской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По инициативе вице-спикера Совета Республики для учащихся Марьиногорского государственного ордена "Знак Почета" аграрно-технического колледжа им. В.Е. Лобанка сегодня организована экскурсия по производственным цехам предприятия. "Лучшей формой популяризации рабочих профессий в молодежной среде являются именно экскурсии по отечественным предприятиям", - отметил Анатолий Исаченко.

По его мнению, важно разрушить стереотипы, существующие в молодежной среде, касающиеся работы на заводах. "БЕЛДЖИ" - яркий пример современного производства, где многие процессы автоматизированы, а для работников предприятия созданы максимально комфортные условия и внедрен обширный социальный пакет, - сказал заместитель председателя Совета Республики. - Вообще, приобщать молодежь к труду, проводить своего рода профориентацию, показывать лучшие производства нашей страны - это сверхважно. Мы говорим о том, что есть в нашей стране, показываем наши достижения. Это не только профориентация, но своего рода и патриотическое воспитание. Нам есть чем гордиться. Сделано достойное предприятие, оно работает, окупаемо, производится хороший автомобиль, который продается как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому, конечно, ребятам надо все это показывать".

Анатолий Исаченко также подчеркнул, что молодые люди, получающие профессиональное образование, имеют высокий уровень знаний и навыков, которые позволяют им быть востребованными на отечественных предприятиях. "Во всем мире востребованы рабочие специальности. И хорошо, что в Беларуси системы профтехобразования сохранилось. Нам надо четко понимать, что сегодня нужны не просто рабочие руки, а высокообразованные, высококвалифицированные специалисты, которые могут работать и с числовым программным управлением. И здесь неважно, в какой сфере ты работаешь", - добавил он.

Встречи вице-спикера Совета Республики с учащимся и педагогами Марьиногорского государственного ордена "Знак Почета" аграрно-технического колледжа им. В.Е. Лобанка носят системный характер.

Ранее Анатолий Исаченко совместно с представителями учреждения образования заложили яблоневый сад, в котором представлены различные сорта яблонь, благодаря чему колледж получил реальное учебное пособие для своих учащихся. "Такие формы общения, работы с молодежью - перспективные и правильные", - констатировал Анатолий Исаченко.

Как отметила заместитель директора по учебной работе Марьиногорского государственного ордена "Знак Почета" аграрно-технического колледжа им. В.Е. Лобанка Анжелика Смоляк, в колледже готовят учащихся по сельскохозяйственному профилю, в том числе будущих техников-механиков, техников-ремонтников. Все выпускники обеспечены первым рабочим местом и востребованы.

"Сегодня мы приехали на "БЕЛДЖИ". Ребятам это интересно. Они должны иметь представление, какие предприятия есть в республике, где бы они могли работать, - рассказала она. - Ребята, естественно, посещают разные предприятия в процессе обучения, проходят производственную практику. Мы считаем, что не должно быть обучение узкопрофильным. Наши специалисты должны ориентироваться во всех направлениях, быть специалистами широкого профиля. Это важно для дальнейшего развития экономики, страны в целом и для их будущего. Современный специалист может работать везде, если он сам заинтересован в этом".-0-

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