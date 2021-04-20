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20 апреля 2021, 18:30

Исаченко: следует активизировать международное сотрудничество по восстановлению пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов

Фото Совета Республики
Фото Совета Республики

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики, Национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Анатолий Исаченко сегодня принял участие в международной конференции "Чернобыль 35 лет спустя. Равные социально-экономические возможности и перспективы устойчивого развития пострадавших территорий". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

В своем приветственном слове заместитель председателя Совета Республики отметил, что эта трагическая дата оставила тяжелый след в истории современной Беларуси, и подчеркнул важность обсуждения вопросов развития территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

По его мнению, спустя 35 лет мы можем наблюдать, как восстанавливаются пострадавшие регионы и создаются условия для их устойчивого развития.

Анатолий Исаченко обратил внимание, что с начала 90-х годов в Беларуси реализовано пять государственных программ, направленных на преодоление последствий катастрофы, с общим объемом финансирования около $20 млрд, а удельный вес расходов на их выполнение ежегодно составляет около 3% бюджета страны. Он также констатировал, что принятая в марте этого года государственная программа, направленная на дальнейшее преодоление последствий чернобыльской аварии, с общим объемом финансирования более $1 млрд бюджетных средств во многом послужит достижению ЦУР на национальном уровне.

Анатолий Исаченко также отметил особую роль государства и лично белорусского Президента в восстановлении регионов, пострадавших от чернобыльской катастрофы, и призвал международных партнеров активизировать сотрудничество в этом направлении.

В конференции приняли участие представители государственных органов и организаций Беларуси, России, ООН, дипломатического корпуса.-0-

Фото Совета Республики

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