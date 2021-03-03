Исаченко: существующая госполитика позволила Беларуси войти в список мировых лидеров в области ЦУР

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Анатолий Исаченко провел консультации по тематике ЦУР с руководством Государственного секретариата Министерства инноваций и технологий Венгрии и офисом национального координатора ЦУР Венгрии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, в том числе состояние и перспективы двустороннего взаимодействия по линии ЦУР.

"Реализуемая сегодня в Беларуси политика и выбранный нашим народом четверть века назад курс, направленный на построение сильного государства, в основе которого находятся в первую очередь интересы человека, позволяют сегодня занимать Беларуси 18-е место в глобальном рейтинге Целей устойчивого развития", - констатировал Анатолий Исаченко.

Фото Совета Республики

Он также подчеркнул, что принятые на VI Всебелорусском народном собрании приоритеты на предстоящие пять лет соответствуют реализуемой глобальной Повестке дня до 2030 года и еще раз подчеркивают приверженность Беларуси ключевым принципам устойчивого развития.

В свою очередь венгерская сторона обозначила позитивный опыт Беларуси в достижении ЦУР на региональном уровне. Было также отмечено, что в нашей стране создана и успешно функционирует национальная архитектура управления процессами устойчивого развития.

"Мы готовы и в дальнейшем выстраивать диалог на равных с нашими зарубежными партнерами, но в основе этой коммуникации должно быть уважение к белорусскому народу, к его праву на самоопределение, к нашей истории, традициям и культуре", - подчеркнул Анатолий Исаченко.-0-