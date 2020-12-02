Исаченко: только активный гражданин может эффективно отстаивать интересы своей страны

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только активный гражданин может эффективно отстаивать интересы своей страны. Такое мнение сегодня высказал заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Анатолий Исаченко во время церемонии награждения молодежных послов ЦУР. Мероприятие прошло на полях III Международного симпозиума "Образование в интересах устойчивого развития для всех поколений - социальный договор" в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как национальному координатору по достижению Целей устойчивого развития мне приятно провести эту церемонию, которая проходит второй раз и уже становится доброй традицией. Каждый из нас по-своему рисует образ нового современного человека. Но уверен, что молодой человек новой формации должен отвечать современным вызовам, уметь творчески думать, нести ответственность за свои решения, быть воспитанным в духе патриотизма. Только активный гражданин может эффективно отстаивать интересы своей страны и тем самым внести посильный вклад в устойчивое развитие общества. Именно к таким представителям я отношу молодых послов, которых мы сегодня посвящаем в этот статус. Это не только награда, но и очень большая ответственность", - сказал Анатолий Исаченко.

По его словам, сегодня Беларусь относится к государствам с высоким уровнем развития. "В глобальном рейтинге ЦУР Беларуси принадлежит 18-е место. Мы гордимся этим результатом и рассчитываем, что ваши усилия, энтузиазм, энергия, стремления будут способствовать продвижению, - отметил зампредседателя Совета Республики. - На вас и на нас возлагается очень серьезная миссия. Я хотел бы сразу просить послов, чтобы каждый подумал над теми целями, за которые вы отвечаете. Чтобы при нашей следующей встрече мы увидели ваше видение того, что надо внести в соответствующие нормативные документы, программу развития нашей страны, чем дополнить, чтобы мы достигали еще больших результатов. И поверьте, каждый голос, каждое предложение будут услышаны и рассмотрены. Ведь молодежь у нас хорошая, креативная, и у каждого есть свои мысли. Я с удовольствием послушаю презентацию каждого из вас".

III Международный симпозиум "Образование в интересах устойчивого развития для всех поколений - социальный договор" пройдет сегодня и завтра. Сегодня состоялось пленарное заседание "Образование в интересах устойчивого развития: векторы изменений", церемония награждения молодежных послов ЦУР. В повестке мероприятия также круглый стол "Образовательный компонент как драйвер достижения Целей устойчивого развития", панельная дискуссия "Ответственные решения и инновации как методология вовлечения людей в процессы адаптации к изменениям климата: лучшие европейские практики", meet-up "Образование для целей устойчивого развития: успешный опыт организации практик ОУР для всех поколений и продвижения ЦУР в местных сообществах и регионах".

Симпозиум включен в план мероприятий Совета по устойчивому развитию Беларуси на 2020-2021 годы и план мероприятий молодежной кампании "Будущее, которого мы хотим", реализуемой Министерством образования и Офисом Постоянного координатора ООН в Беларуси при поддержке представительств агентств ООН.

Организуют мероприятие Министерство образования, Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, ассоциация "Образование для устойчивого развития", Офис Постоянного координатора ООН в Беларуси.-0-

Фото Павла Орловского