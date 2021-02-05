Исаченко: в работе с обращениями граждан важно более активно использовать соцсети

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко провел сегодня личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Прием граждан прошел в Колодежском сельском исполнительном комитете Червенского района Минской области и был организован в новом формате. Помимо традиционной формы обращения задать вопрос вице-спикеру Совета Республики можно было также во время онлайн-трансляции в социальных сетях.

"Такой формат позволяет гражданам получить еще один канал коммуникации с представителями власти, а также услышать ответы на схожие вопросы, с которыми обращаются заявители", - отметил Анатолий Исаченко.

По мнению заместителя председателя Совета Республики, представителям власти необходимо более активно использовать интерактивные сервисы и социальные сети в работе с гражданами.

Во время приема к парламентарию обратились жители деревни Ведрица Червенского района с просьбой подключить электрическое отопление, так как действующая воздушная линия была построена еще 1968 году и не соответствует техническим условиям для подключения электрического отопления. Также был рассмотрен ряд обращений, касающихся бытовых проблем граждан.-0-