Исаченко: в работе с обращениями граждан важно более активно использовать соцсети

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 5 февраля 2021
Минск Облачно с прояснениями -10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
23:01 Гигин: диалоговые площадки надо закрепить в политической системе Беларуси Общество
22:28 Беларусь достигла государственной зрелости и умеет принимать самостоятельные решения - Жук Общество
22:27 Запад почему-то присвоил себе право диктовать свою волю всему миру - политолог Общество
22:24 Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Витязю" в матче чемпионата КХЛ Спорт
22:16 На нефтезаводе в Уфе произошел пожар В мире
22:03 Разрешение на проведение ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 выдано четырем частным лабораториям Общество
21:58 Экономике США потребуется 10 лет на восстановление полной занятости населения - Байден В мире
21:48 Главным тренером ХК "Юность-Минск" назначен Евгений Есаулов Спорт
21:45 Исаченко: в работе с обращениями граждан важно более активно использовать соцсети Общество
21:32 Число привившихся от коронавируса в мире превысило число инфицированных В мире
21:06 В Гомеле вынесли приговор администратору деструктивного Telegram-канала Происшествия
20:52 Все насосы первого энергоблока БелАЭС работают в штатном режиме - Минэнерго Экономика
20:37 В Британии менее 1% пациентов сообщили о побочных эффектах после вакцинации В мире
20:30 ГАИ в выходные усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения на дорогах Общество
20:29 Более 1 тыс. саженцев высадила молодежь Гомельской области в 2020 году Регионы
20:19 Футболисты "Шахтера" обыграли "Пюник" на сборе в ОАЭ Спорт
20:07 Торжественный пуск природного газа состоялся в деревне Ског Сенненского района Регионы
19:53 Многодетные семьи Витебской области рассказали о своих предложениях к ВНС Регионы
19:44 Выставку "Подношение С.Ю.Жуковскому" презентовали в Бресте Культура
19:27 Макей обсудил с послом России взаимодействие в рамках интеграционных объединений Политика
19:23 Прокопцов: мы должны открывать имена талантливых белорусских художников Культура
19:02 Александр Вольфович простился со знаменем Минобороны Общество
19:02 "Беллегпром" в 2020 году поставил продукцию в 52 страны мира Экономика
18:45 Футболисты "Слуцка" победили "Неман" на турнире в Жодино Спорт
18:34 В Новополоцке по горячим следам раскрыто разбойное нападение на женщину Происшествия
18:26 Кочанова обсудила с активом Молодежного парламента и БРСМ их деятельность и перспективы Общество
18:25 Кочанова встретилась с учащимися Полоцкого колледжа Витебского госуниверситета Регионы
18:04 Молодежный союз должен быть модератором идей и новатором в жизни современного поколения - Привалов Регионы
17:52 Министры в феврале проведут приемы граждан в регионах Общество
17:49 Микуленок: многодетным семьям в Минске предлагают разные варианты жилья на выбор Регионы
Все новости
Все новости
Общество
05 февраля 2021, 21:45

Исаченко: в работе с обращениями граждан важно более активно использовать соцсети

Во время приема граждан. Фото Совета Республики
Во время приема граждан. Фото Совета Республики
Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
Министры в феврале проведут приемы граждан в регионах
Развитие Глубокского района обсудили на приеме граждан у Андрейченко

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко провел сегодня личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Прием граждан прошел в Колодежском сельском исполнительном комитете Червенского района Минской области и был организован в новом формате. Помимо традиционной формы обращения задать вопрос вице-спикеру Совета Республики можно было также во время онлайн-трансляции в социальных сетях.

"Такой формат позволяет гражданам получить еще один канал коммуникации с представителями власти, а также услышать ответы на схожие вопросы, с которыми обращаются заявители", - отметил Анатолий Исаченко.

По мнению заместителя председателя Совета Республики, представителям власти необходимо более активно использовать интерактивные сервисы и социальные сети в работе с гражданами.

Во время приема к парламентарию обратились жители деревни Ведрица Червенского района с просьбой подключить электрическое отопление, так как действующая воздушная линия была построена еще 1968 году и не соответствует техническим условиям для подключения электрического отопления. Также был рассмотрен ряд обращений, касающихся бытовых проблем граждан.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Исаченко обращения граждан Совет Республики
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Вадим Гигин. Фото из архива Гигин: диалоговые площадки надо закрепить в политической системе Беларуси
Дмитрий Жук. Скриншот из видео "Беларусь 1" Беларусь достигла государственной зрелости и умеет принимать самостоятельные решения - Жук
Алексей Беляев. Фото из архива Запад почему-то присвоил себе право диктовать свою волю всему миру - политолог
Фото из архива Разрешение на проведение ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 выдано четырем частным лабораториям
Фото из архива ГАИ в выходные усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения на дорогах
Фото Министерства обороны Александр Вольфович простился со знаменем Минобороны
Главное
Во время церемонии Лукашенко: стране нужны прорывные инновационные технологии
Беларусь выступает за ускорение реализации цифровых проектов в ЕАЭС - Головченко
Кочанова встретилась с учащимися Полоцкого колледжа Витебского госуниверситета
Продбезопасность и наращивание экспорта - определены направления развития аграрного бизнеса
Топ-новости
Лукашенко: послевыборные события показали, что нам надо серьезнее относиться к молодежи
Лукашенко: ковид лечить надо, не забывая о лечении и других заболеваний
Кочанова обсудила с активом Молодежного парламента и БРСМ их деятельность и перспективы
Все насосы первого энергоблока БелАЭС работают в штатном режиме - Минэнерго
Экспорт ПВТ в 2020 году превысил $2,5 млрд - Головченко
Беларусь достигла государственной зрелости и умеет принимать самостоятельные решения - Жук
До -22°С ожидается в Беларуси 6 февраля
Разрешение на проведение ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 выдано четырем частным лабораториям
Исаченко: в работе с обращениями граждан важно более активно использовать соцсети
ГАИ в выходные усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения на дорогах
Сокращение админпроцедур и ускорение прохождения границы - как будет развиваться таможенная служба
Министры в феврале проведут приемы граждан в регионах
КГК предупреждает граждан о росте числа случаев телефонного мошенничества
ГАИ призывает водителей отказаться от дальних поездок в сильный мороз
ОДКБ разработала план подготовки сил коллективной безопасности на 2022 год
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.