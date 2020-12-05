Исаченко: власть открыта и готова оперативно решать волнующие граждан проблемы

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская власть открыта и готова оперативно решать волнующие граждан проблемы. Об этом заявил заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко во время прямой телефонной линии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Прямая телефонная линия прошла в новом формате: была организована также прямая трансляция в социальных сетях. Впервые пользователи интернета в режиме онлайн смогли увидеть, как проходит телефонная линия и с какими вопросами на нее обращаются граждане. Но и до этого в Совете Республики неоднократно использовалась практика проведения тематических стримов в социальных сетях.

По мнению Анатолия Исаченко, работа с обращениями граждан и юридических лиц является первоочередной для всех государственных служащих. "Мы практикуем разные форматы взаимодействия с нашими гражданами: прямые телефонные линии, приемы граждан по личным вопросам в Совете Республики, а также выездные приемы", - отметил он.

"Власть открыта, мы слышим каждого и готовы помогать всем, кому это необходимо, поэтому стараемся всяческим образом расширять каналы коммуникации и использовать современные технологии в этом важном вопросе. Формат такой прямой линии является наглядным примером того, что в работе государственных органов потребности и проблемы людей занимают главное место", - подчеркнул вице-спикер Совета Республики.

Звонки поступили из различных регионов страны. Обращения касались вопросов конституционной реформы, устойчивого развития, жилищной политики, проблем ЖКХ, а также запрета на законодательном уровне незарегистрированной символики, которая используется в ходе протестных акций.-0-

Фото Максима Гучека