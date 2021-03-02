Исаченко: вопросы деятельности хозяйственных обществ остаются на постоянном контроле государства

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко посетил сегодня ОАО "Минский молочный завод №1". Парламентарий ознакомился с производством, а также провел встречу с руководством предприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

"В качестве уполномоченного представителя главы государства в Минской области, а также в целях исполнения поручений Президента продолжается изучение финансово-хозяйственной деятельности ряда предприятий региона", - отметил вице-спикер.

Как подчеркнул Анатолий Исаченко, вопросы деятельности хозяйственных обществ и в дальнейшем будут на постоянном контроле государства.-0-