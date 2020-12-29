Исаченко: Всебелорусское народное собрание - наивысшая форма демократии

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание - наивысшая форма демократии. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко, отвечая на вопросы журналистов об ожиданиях от VI Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас идет рабочий процесс: организованы диалоговые площадки, выбираются делегаты. Как было анонсировано главой государства, делегаты должны представлять все слои населения - это интеллигенция, рабочий класс, молодежь, наши уважаемые старейшины. Это должны быть компетентные люди, которые действительно будут высказывать свою точку зрения, предлагать пути развития нашей страны. Конечно, мы все ждем от Всебелорусского народного собрания эпохальности, если можно так сказать. Белорусское вече и народ принимают судьбоносное решение для страны, определяют пути развития, стратегические направления", - сказал Анатолий Исаченко.

По его словам, белорусы достаточно активно вносят предложения к ВНС. "Их палитра весьма разнообразна. На сегодняшний день внесено порядка 10 тыс. Конечно, их надо сейчас все саккумулировать, - отметил зампредседателя Совета Республики. - На мой взгляд, самое главное - люди неравнодушны, они обсуждают, вносят предложения. Потому что это будущее нашей страны и нам всем вместе надо принимать решения. На мой взгляд, Всебелорусское народное собрание - это наивысшая форма демократии".

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля 2021 года в Минске. На обсуждение его участников будут вынесены основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2700 человек.-0-

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