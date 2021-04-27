Исаченко встретился с представителем Детского фонда ООН в Беларуси

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Анатолий Исаченко провел встречу с представителем Детского фонда ООН в Беларуси Таней Радочай. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Стороны обсудили состояние и перспективы двухстороннего взаимодействия с ЮНИСЕФ по линии национального координатора по достижению ЦУР, в том числе в преддверии Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня.

"Нам важно выстраивать сотрудничество на конкретных проектах, которые ощутимы для граждан Беларуси. Поэтому еще раз отмечу важность регионального аспекта в нашей работе", - сказал вице-спикер Совета Республики.

Участники встречи также рассмотрели перспективы реализации проекта международной технической помощи по поддержке функционирования архитектуры по достижению ЦУР в Беларуси. -0-