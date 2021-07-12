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Общество
12 июля 2021, 09:00

Ищете недвижимость премиум-класса? Покупайте квартиру в полностью готовом доме "Варшава" в Minsk World!

Хватит сомневаться! После 31 августа цены вырастут, и вы упустите свою выгоду!

Новый готовый дом "Варшава" в многофункциональном комплексе Minsk World – мечта для тех, кто желает жить красиво! Это самый престижный район комплекса, который сочетает в себе все характеристики элитной недвижимости.

Близость метро, насыщенная социальная инфраструктура и высокий уровень благоустроенности привлекают внимание потенциальных жильцов, среди которых можете оказаться и вы!

Кроме того, покупка квартиры в полностью готовом доме "Варшава" - это возможность быстро заселиться в новую квартиру. Вам не придётся ждать завершения строительства, просто подписывайте договор и начинайте ремонт!

Только этим летом стать обладателем квартиры в элитном районе можно ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ. Осенью стоимость квадратного метра вырастет, и вы не успеете осуществить свою задумку!

Необходимую информацию вы получите по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Продажи дома стартовали 8 июля и всё это время в новостройке – настоящий ажиотаж! Десятки клиентов уже посетили вечерний коктейль, изучили квартиры и пообщались с менеджерами. Поторопитесь! Квартиру вашей мечты может купить кто-то другой!

Гости коктейльной вечеринки в доме "Варшава"
Гости коктейльной вечеринки в доме "Варшава"

Уже в лобби можно почувствовать себя как дома
Уже в лобби можно почувствовать себя как дома

Несколько дней в новостройке - ажиотаж
Несколько дней в новостройке - ажиотаж

Например, Владимир приехал в дом "Варшава" вместе с дочерью, чтобы посмотреть квартиру, которую она здесь выбрала. Мужчине понравилось расположение дома и небольшая плотность застройки.

Владимир выбирает квартиру для дочери
Владимир выбирает квартиру для дочери

"Здесь много свободного пространства, хорошие виды. Это один из самых красивых районов Минска. Некоторые архитектурные решения действительно украшают город", - уверен он.

Подъезд новостройки напомнил Владимиру подъезды домов в Барселоне.

"Конечно, это не идёт ни в какое сравнение с застройкой 80-ых годов Минска", - добавил он.

В том, что подъезд дома "Варшава" соответствует европейским стандартам уверен и Сергей. Он приехал, чтобы посмотреть две понравившиеся квартиры и определиться с выбором.

"Этот район рекомендовали друзья. Квартиры хорошей планировки, приятные цены и отделка на высоком уровне", - поделился впечатлениями он.

Сергей выбирает квартиру для своей семьи
Сергей выбирает квартиру для своей семьи

Квартал "Центральная Европа" - идеальное место для тех, кто хочет оставаться в эпицентре городской жизни. Все самые важные объекты комплекса Minsk World запроектированы через дорогу – Деловой квартал МФЦ, торгово-развлекательный центр Mara Mall и большой городской парк. В пяти минутах ходьбы строится станция метро "Аэродромная", в пешей доступности уже работает станция "Ковальская Слобода", а школы и детские сады будут в соседних кварталах.

Рядом с кварталом "Центральная Европа" появится Деловой квартал МФЦ
Рядом с кварталом "Центральная Европа" появится Деловой квартал МФЦ

Через дорогу запроектирован шикарный парк
Через дорогу запроектирован шикарный парк

Важно отметить, что в отличие от жизни в центре любой столицы, где шумно и многолюдно, здесь будет тихо и спокойно. Здесь низкая плотность застройки, парковки вынесены на периферию квартала, транзитное движение транспорта полностью исключено. Остановки наземного транспорта расположены по периметру.

Дом "Варшава" – идеальный вариант для тех, кто ценит комфорт европейского уровня, здесь ваша жизнь будет благоустроенной, уютной и по-настоящему качественной.

Яркая новостройка привлекает внимание
Яркая новостройка привлекает внимание

Можно купить квартиру с отдельным входом и наслаждаться уединением
Можно купить квартиру с отдельным входом и наслаждаться уединением

Вы можете выбрать квартиру на этаже и тогда станете обладателем жилья с отдельными входами и террасами, которые можно обустроить по собственному желанию.

Здесь уже есть детские и спортивные площадки
Здесь уже есть детские и спортивные площадки

Проводить здесь время сможет каждый
Проводить здесь время сможет каждый

"Изюминка" всех новостроек многофункционального комплекса Minsk World – дизайнерские лобби с зоной отдыха, местом для консьержа и туалетной комнатой. Дом "Варшава" не станет исключением. Здесь вы можете встречать гостей, общаться с соседями или просто отдыхать, наслаждаясь стильным дизайном интерьера. Его разработала команда застройщика Dana Interiors. Все клиенты Minsk World могут получить от них бесплатную первичную консультацию и скидку на разработку дизайн-проекта квартиры.

Площадь квартир в доме "Варшава" варьируется от 30 до 74 квадратных метров, высота потолков – 2,7-3 метра. Свободные планировки дают простор вашей фантазии, а панорамные окна дополнят любую дизайнерскую идею.

В многофункциональном комплексе Minsk World можно выбрать квартиру на любой вкус и кошелёк. Кварталы и дома создаются таким образом, чтобы удовлетворить предпочтения даже самых взыскательных клиентов.

Так дом выглядит в реальности (слева) и на рендерах (справа)
Так дом выглядит в реальности (слева) и на рендерах (справа)

Чтобы купить квартиру в готовом доме "Варшава" квартала "Центральная Европа", обращайтесь в наши офисы в Минске рядом со станцией метро "Восток" по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Предложение доступно не только столичным жителям! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 41 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Кореличи, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж, Толочин, Дубровно, Костюковичи, Калинковичи, Петриков, Ельск, Полоцк, Чашники, Лепель, Чаусы. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

Станьте частью нашей дружной команды, заполните Анкету на сайте bir.by и вышлите на адрес personal@bir.by.

Многофункциональный комплекс Minsk World – выбор на все времена!

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