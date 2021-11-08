Ищете объект для инвестиций? В Minsk World – СКИДКА до 200 евро за м²! На жилую и коммерческую недвижимость

Хотите грамотно вложить деньги, чтобы гарантированно сохранить их и получить прибыль? Правильное решение – приобретение недвижимости в многофункциональном комплексе Minsk World!

Именно сейчас в Minsk World действует СУПЕРАКЦИЯ! СКИДКА на определенные апартаменты в ГОТОВЫХ ДОМАХ и определенные КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ в строящихся домах составит ДО 200 ЕВРО за м² эквивалентно сумме в белорусских рублях! Не упустите свою выгоду! Инвестируйте с умом!

В акции участвуют определенные апартаменты в уже ГОТОВЫХ ДОМАХ "Твист", "Танго", "Марина 3", "Касабланка", "Квебек", "Ванкувер", "Нью-Дели", "Джакарта", "Гонконг", "Рио-де-Жанейро", "Сочи", "Сидней Люкс".

Также СКИДКА распространяется на КОМЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ с террасами на втором этаже в СТРОЯЩИХСЯ ДОМАХ "Таити", "Гавайи" и "Бора-Бора" в квартале "Тропические острова". Вы сможете открыть здесь шикарный ресторан или SPA-салон с видом на Деловой квартал МФЦ! У бизнеса в таком месте есть все шансы на успех!

Так будут выглядеть коммерческие помещение в указанных домах

Консультация доступна у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719, а также в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.

Предложением могут воспользоваться не только столичные жители, но и клиенты из регионов. Наши специалисты в 50 городах страны с удовольствием ответят на ваши вопросы, помогут выбрать недвижимость и заключить договор.

Почему многофункциональный комплекс Minsk World – идеальный объект для инвестиций? За последние несколько месяцев курс евро по отношению к белорусскому рублю ощутимо снизился, а значит, снизилась и цена на недвижимость Minsk World в рублевом выражении.

Экономическое сердце комплекса – Деловой квартал МФЦ

Minsk World – идеальное место для инвестиций

Инвестиционная привлекательность Minsk World высока еще и потому, что у комплекса – целый список преимуществ! При возведении комплекса применяется европейская концепция "15-минутного города", по которой вся необходимая инфраструктура находится в пешей или велосипедной доступности – школы, детские сады, поликлиники, медицинские центры, торговые центры и большой парк, а также Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним.

В каждом доме – дизайнерские лобби с зоной отдыха и санитарной комнатой с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних животных, лифты OTIS, в том числе и панорамные.

Лобби дома "Ванкувер" в квартале "Северная Америка"

Во всех апартаментах – свободная планировка и панорамные окна.

В каждом дворе – спортивные и игровые площадки, зоны отдыха и выгула домашних животных, велосипедные дорожки.

Скейт-парк в квартале "Азия"

Выбирайте то, что подходит именно вам!

Квартал "Эмиратс" и дом "Марина 3"

Детский сад рядом с кварталом "Эмиратс"

Паркинг на улице Германовская, 7

· Рядом с кварталом уже работает детский сад

· Через дорогу – крытый паркинг

· Через дорогу появится Деловой квартал МФЦ и крупный торгово-развлекательный центр

· В пешей доступности уже работает станция метро "Ковальская Слобода", еще строится станция метро "Аэродромная"

Квартал "Чемпионов" и дома "Рио-де-Жанейро", "Сочи" и "Сидней Люкс"

Дом "Сидней Люкс" в квартале "Чемпионов"

Входная группа дома "Рио-де-Жанейро"

· В центре квартала запроектирована школа

· Через дорогу появится Деловой квартал МФЦ и крупный торгово-развлекательный центр

· Одна из границ квартала– улица Аэродромная, по которой можно быстро добраться в центр и на МКАД

· В пешей доступности уже работает станция метро "Ковальская Слобода", еще строится станция метро "Аэродромная"

Квартал "Северная Америка" и дома "Квебек" и "Ванкувер"

Дома "Квебек" и "Ванкувер" в квартале "Северная Америка"

Детская площадка возле дома "Квебек"

· В квартале запроектировано 2 школы

· Через дорогу запроектирован огромный парк с фонтанами и зонами отдыха

· Одна из границ квартала – улица Кижеватова, по котором можно быстро добраться как в центр, так и в сторону МКАД

Квартал "Африка" и дом "Касабланка"

Детская площадка возле дома "Касабланка"

Баскетбольная площадка возле дома "Касабланка"

· В центре квартала запроектирован детский сад

· Через дорогу запроектирован огромный парк с фонтанами и зонами отдыха

· Рядом – здание бывшего Национального аэропорта, в котором будет музей

Квартал "Мировых танцев" и дома "Твист" и "Танго"

Дом "Твист" в квартале "Мировых танцев"

Лобби дома "Танго"

· В квартале запроектировано 2 школы

· Рядом – здание бывшего Национального аэропорта, в котором будет музей

· Одна из границ квартала – улица Аэродромная, по которой можно быстро добраться в центр и на МКАД

Квартал "Азия" и дома "Нью-Дели", "Джакарта" и "Гонконг"

Дома "Джакарта" и "Нью-Дели" в квартале "Азия"

Детская площадка возле домов "Нью-Дели" и "Джакарта"

· Одна из границ квартала – улица Кижеватова, по котором можно быстро добраться как в центр, так и в сторону МКАД

· Через дорогу запроектирован огромный парк с фонтанами и зонами отдыха

· В квартале запроектирован административно-торговый центр и детский сад

Квартал "Тропические острова" и строящиеся дома "Таити", "Гавайи" и "Бора-Бора" (здесь со скидкой можно купить коммерческую недвижимость)

Квартал "Тропические острова" с высоты птичьего полета

· В центре запроектирована школа и административно-торговый центр

· Через дорогу появится Деловой квартал МФЦ и крупный торгово-развлекательный центр

· В пешей доступности появится станция метро "Аэродромная"

Чтобы стать владельцем недвижимости в многофункциональном комплексе Minsk World, обращайтесь к нашим специалистам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.

А лучше приходите в офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши специалисты работают в 50 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Поречье, Волковыск, Островец, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать недвижимость и заключить договор!

Minsk World – выгодные инвестиции в счастливое будущее!

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

Размещение рекламы на БЕЛТА