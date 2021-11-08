Ищете объект для инвестиций? В Minsk World – СКИДКА до 200 евро за м²! На жилую и коммерческую недвижимость

Хотите грамотно вложить деньги, чтобы гарантированно сохранить их и получить прибыль? Правильное решение – приобретение недвижимости в многофункциональном комплексе Minsk World!
Именно сейчас в Minsk World действует СУПЕРАКЦИЯ! СКИДКА на определенные апартаменты в ГОТОВЫХ ДОМАХ и определенные КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ в строящихся домах составит ДО 200 ЕВРО за м² эквивалентно сумме в белорусских рублях! Не упустите свою выгоду! Инвестируйте с умом!
В акции участвуют определенные апартаменты в уже ГОТОВЫХ ДОМАХ "Твист", "Танго", "Марина 3", "Касабланка", "Квебек", "Ванкувер", "Нью-Дели", "Джакарта", "Гонконг", "Рио-де-Жанейро", "Сочи", "Сидней Люкс".
Также СКИДКА распространяется на КОМЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ с террасами на втором этаже в СТРОЯЩИХСЯ ДОМАХ "Таити", "Гавайи" и "Бора-Бора" в квартале "Тропические острова". Вы сможете открыть здесь шикарный ресторан или SPA-салон с видом на Деловой квартал МФЦ! У бизнеса в таком месте есть все шансы на успех!
Консультация доступна у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719, а также в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.
Предложением могут воспользоваться не только столичные жители, но и клиенты из регионов. Наши специалисты в 50 городах страны с удовольствием ответят на ваши вопросы, помогут выбрать недвижимость и заключить договор.
Почему многофункциональный комплекс Minsk World – идеальный объект для инвестиций? За последние несколько месяцев курс евро по отношению к белорусскому рублю ощутимо снизился, а значит, снизилась и цена на недвижимость Minsk World в рублевом выражении.
Инвестиционная привлекательность Minsk World высока еще и потому, что у комплекса – целый список преимуществ! При возведении комплекса применяется европейская концепция "15-минутного города", по которой вся необходимая инфраструктура находится в пешей или велосипедной доступности – школы, детские сады, поликлиники, медицинские центры, торговые центры и большой парк, а также Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним.
В каждом доме – дизайнерские лобби с зоной отдыха и санитарной комнатой с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних животных, лифты OTIS, в том числе и панорамные.
Во всех апартаментах – свободная планировка и панорамные окна.
В каждом дворе – спортивные и игровые площадки, зоны отдыха и выгула домашних животных, велосипедные дорожки.
Выбирайте то, что подходит именно вам!
Квартал "Эмиратс" и дом "Марина 3"
· Рядом с кварталом уже работает детский сад
· Через дорогу – крытый паркинг
· Через дорогу появится Деловой квартал МФЦ и крупный торгово-развлекательный центр
· В пешей доступности уже работает станция метро "Ковальская Слобода", еще строится станция метро "Аэродромная"
Квартал "Чемпионов" и дома "Рио-де-Жанейро", "Сочи" и "Сидней Люкс"
· В центре квартала запроектирована школа
· Через дорогу появится Деловой квартал МФЦ и крупный торгово-развлекательный центр
· Одна из границ квартала– улица Аэродромная, по которой можно быстро добраться в центр и на МКАД
· В пешей доступности уже работает станция метро "Ковальская Слобода", еще строится станция метро "Аэродромная"
Квартал "Северная Америка" и дома "Квебек" и "Ванкувер"
· В квартале запроектировано 2 школы
· Через дорогу запроектирован огромный парк с фонтанами и зонами отдыха
· Одна из границ квартала – улица Кижеватова, по котором можно быстро добраться как в центр, так и в сторону МКАД
Квартал "Африка" и дом "Касабланка"
· В центре квартала запроектирован детский сад
· Через дорогу запроектирован огромный парк с фонтанами и зонами отдыха
· Рядом – здание бывшего Национального аэропорта, в котором будет музей
Квартал "Мировых танцев" и дома "Твист" и "Танго"
· В квартале запроектировано 2 школы
· Рядом – здание бывшего Национального аэропорта, в котором будет музей
· Одна из границ квартала – улица Аэродромная, по которой можно быстро добраться в центр и на МКАД
Квартал "Азия" и дома "Нью-Дели", "Джакарта" и "Гонконг"
· Одна из границ квартала – улица Кижеватова, по котором можно быстро добраться как в центр, так и в сторону МКАД
· Через дорогу запроектирован огромный парк с фонтанами и зонами отдыха
· В квартале запроектирован административно-торговый центр и детский сад
Квартал "Тропические острова" и строящиеся дома "Таити", "Гавайи" и "Бора-Бора" (здесь со скидкой можно купить коммерческую недвижимость)
· В центре запроектирована школа и административно-торговый центр
· Через дорогу появится Деловой квартал МФЦ и крупный торгово-развлекательный центр
· В пешей доступности появится станция метро "Аэродромная"
Чтобы стать владельцем недвижимости в многофункциональном комплексе Minsk World, обращайтесь к нашим специалистам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.
А лучше приходите в офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).
Наши специалисты работают в 50 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Поречье, Волковыск, Островец, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать недвижимость и заключить договор!
Minsk World – выгодные инвестиции в счастливое будущее!
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