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09 октября 2021, 16:27

"Ищут лучшей жизни и имеют на это право!" Беженец из Украины о ситуации на границе с Беларусью

"Мы видели войну", - говорит Станислав Гуторов, более шести лет назад из-за военных действий на юго-востоке Украины вместе с женой и 10-летним сыном вынужденный покинуть родной Славянск. С двумя чемоданами они переехали в Беларусь, где в маленьком поселке Вороново сумели заново построить счастливую жизнь.

Без трудностей переезда

Еще в детстве Станислав решил, что непременно станет провизором, как его родители. Окончив Харьковский фармацевтический институт, вернулся работать в Славянск. Здесь он познакомился со Светланой, сыграли свадьбу. В молодой семье появился малыш Алексей.

- У нас было очень много планов на жизнь. Мы и представить не могли, что их перечеркнет война. Славянск оказался эпицентром событий, там стало небезопасно находиться. И мы приняли решение уехать, - начинает свой рассказ Станислав. - Двоюродная сестра из Беларуси поддержала меня: написала, что я должен спасти свою семью, мы можем приехать к ней в Гродно. Долго я не раздумывал.

- Да и времени особо рассуждать не было. Каждый вечер мы ложились спать и думали: а что если сейчас кто-то ворвется в квартиру или рядом прогремит взрыв? Утром уходили на работу с одной мыслью: если начнут бомбить, то как спасти ребенка, который отправился в школу, - вступает в разговор Светлана. - Постоянно переживала, встретимся ли мы вечером дома всей семьей. В такой обстановке прожили три месяца. Понимали, что дальше будет еще хуже и нужно что-то предпринимать.

Решение откликнуться на приглашение от сестры из Гродно было обоюдным. Первым в Беларусь приехал глава семейства, чтобы устроиться на новом месте и забрать туда жену с сыном.

- Профессия моя достаточно редкая, а потому востребованная. Пришел трудоустраиваться в РУП "Фармация". Посмотрели на мой диплом и предложили работу в Вороновском районе. Стал фармацевтом центральной районной аптеки №16, - рассказывает Станислав Александрович, который сейчас занимает должность заместителя заведующего аптеки.

Путешествовать и мечтать

Единственное, чего не хватает супругам, - моря. Зато они много путешествуют по Беларуси, побывали уже почти во всех областных городах.

- Больше всего понравилось в Бресте. Такой по-настоящему туристический город, где множество музеев, величественная Брестская крепость. Посмотреть действительно есть на что, - рассказывает Станислав. - Не менее красив и обустроен для комфортной жизни Минск. Правда, там очень шумно, а мы привыкли к нашей сельской тишине и размеренной жизни.

К разговорам о путешествиях присоединился и сын наших героев. В этом году он оканчивает 11-й класс.

- Знакомьтесь, это наш Алексей. Уже выпускник, пусть сам расскажет, куда собрался поступать. Это он решил еще в четыре года, - улыбается мама.

- Хочу стать врачом, - застенчиво отвечает парень. - Правда, долго решал кем - хирургом или невропатологом. В итоге остановился на терапии. Буду поступать в Гродненский мединститут.

Сейчас на первом месте у Станислава и Светланы будущее сына. Вторым пунктом у семьи Гуторовых - получение гражданства, ведь пока у них только вид на жительство. Давно мечтают обзавестись и собственным жильем, но признаются, что это желание не первостепенное.

- События 2014 года полностью изменили наше восприятие жизни. Раньше главными были какие-то материальные блага, а теперь ценности совершенно другие, - отмечает Станислав и продолжает: - Смотрим телевизор, читаем новости, поэтому очень переживаем за происходящее сейчас на границе с беженцами. Мы сами когда-то лишились дома, а Беларусь нас приняла. Считаю, в любой ситуации нужно быть на стороне людей, нельзя их обижать. Не вина беженцев в том, что Евросоюз раньше звал их к себе, а теперь оказалось, что там их никто не ждет. Поймите, даже если для спасения своей жизни нужно отправиться в другую страну, то покинуть город, в котором ты родился и вырос, где остаются твои близкие и друзья, очень непросто. Это вынужденная мера для тех, кто бежит от войны. И уж точно, принимая такое решение, никто не думает о том, что его могут избить и просто выбросить на границу другой страны. Люди в такой ситуации ждут поддержки и помощи, просто ищут лучшей жизни, и они имеют на это право.

Снова вместе

С жильем помогли местные власти - выделили арендную трехкомнатную квартиру. Поэтому спустя несколько месяцев Гуторовы уже всей семьей отмечали новоселье.

- Конечно, каждый в душе переживал о том, что нас ждет на новом месте. Но со временем это прошло, и мы как никогда стали уверены в завтрашнем дне, - говорит Светлана. - Приехав сюда, я, как и муж, устроилась по специальности - педагогом-психологом в детском саду.

В Беларуси у Светланы появилось новое хобби - она выпекает и расписывает имбирные пряники.

- Попробовала в гостях, и очень понравились. Они не только вкусные, но и невероятно красивые. Делаю такие пряники в подарок родным и друзьям, - говорит супруга. - Кстати, друзей у нас сейчас много, хотя в 2015 году, когда мы переехали в Вороново, никого здесь не знали. Белорусы очень гостеприимный и добрый народ. Мне кажется, в этом они похожи с украинцами.

- А еще трудолюбивый! - дополняет жену Станислав. - В Беларусь мы приехали весной, помню: деревья все в цвету, поля засевают. Все чем-то заняты, работа кипит, особенно в сельской местности. И так нам в душу запала ваша страна, что уезжать обратно мы уже не хотим.

В Славянске после переезда в Вороново бывали дважды: последний раз более двух лет назад. Там остались жить родственники Светланы: мама и родная сестра.

- Приезжаем туда будто в гости. Первый год очень тосковали, думали: вот закончится там война - вернемся. Но ситуация в Славянске по-прежнему сложная, и что будет дальше, никто не знает. Поэтому со временем мысли о возвращении исчезли, - говорит Светлана.

Марина МАНУЙЛИК,

газета "7 дней".-0-

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