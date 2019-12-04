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04 декабря 2019, 09:00

ISIC - теперь в Беларуси! Скидки для студентов и учащихся в 135 странах мира

Белинвестбанк продолжает создание финансовой экосистемы для студентов и учащихся. 2 декабря кредитно-финансовый институт выпустил уникальную для Беларуси кобрендинговую карту премиального уровня ISIC. Ее владелец сможет не только рассчитываться за покупки, но и пользоваться различными скидками и специальными предложениями в 135 странах мира. Накануне первые карты были вручены столичным студентам и школьникам.

Уникальный продукт - результат совместной работы Белинвестбанка, международной платежной системы Mastercard и ассоциации ISIC. Это международно признанное удостоверение, совмещенное с банковской платежной карточкой Mastercard, которое подтверждает статус учащегося в 135 странах мира.

"Мы активно движемся вперед, продолжая совершенствовать нашу экосистему банковско-клиентского партнерства. ISIC - новый для Беларуси продукт, ориентированный на самую прогрессивную часть нашего общества – студентов и учащихся, - отметил председатель правления ОАО "Белинвестбанк" Андрей Бриштелев. - Студенчество - это постоянное развитие, состоящее не только из зачетов и экзаменов, но и активной внеучебной жизни. Мы поможем сделать досуг нашей молодежи более комфортным, ярким и доступным. Уверен, что новая карта станет надежным финансовым партнером для молодых людей и откроет новые горизонты и возможности".

Привилегии программы ISIC Global включают в себя скидки и льготы:

• на автобусные, авиа- и ж/д билеты, паромные перевозки;

• проживание в отелях и гостиницах;

• посещение музеев, театров, выставок, культурных и исторических достопримечательностей;

• посещение ресторанов, кафе, ночных клубов, дискотек;

• прокат автомобилей, велосипедов, спортинвентаря;

• посещение спортивных мероприятий;

• дополнительное образование, языковые курсы, тренинги и мастер-классы;

• покупки в магазинах и при онлайн-заказах.

Например, держатель карты сможет посетить музей Лувра совершенно бесплатно, Диснейленд в Париже - со скидкой в 35 %, выпить бодрящий напиток в сети кофеен Costa Coffee в Польше с 20 %-й скидкой. Полный список специальных предложений можно найти на сайте ISIC в разделе Discounts.

2 декабря 2019 года первыми обладателями карточки ISIC в Беларуси стали студенты Белорусского государственного медицинского университета и Российского государственного социального университета, а также минская школьница. Церемония торжественного вручения состоялась в столице в главном офисе Белинвестбанка на проспекте Машерова, 29.

<i>Председатель Правления ОАО "Белинвестбанк" Андрей Бриштелев, ученица средней школы № 24 г. Минска Арина Ашейчик, вице-президент международной платежной системы Mastercard в Беларуси Вадим Головчиц, начальник центра развития мультисервисных и инфраструктурных программ ОАО "Белинвестбанк" Ольга Яцевич.</i>
Председатель Правления ОАО "Белинвестбанк" Андрей Бриштелев, ученица средней школы № 24 г. Минска Арина Ашейчик, вице-президент международной платежной системы Mastercard в Беларуси Вадим Головчиц, начальник центра развития мультисервисных и инфраструктурных программ ОАО "Белинвестбанк" Ольга Яцевич.

<i>Вручение ISIC студентке 4 курса БГМУ Екатерине Боровой</i>
Вручение ISIC студентке 4 курса БГМУ Екатерине Боровой

<i>Вручение ISIC студенту 3 курса РГСУ Сергею Саболевскому</i>
Вручение ISIC студенту 3 курса РГСУ Сергею Саболевскому

<i>Первые обладатели ISIC от Белинвестбанка</i>
Первые обладатели ISIC от Белинвестбанка

"Мне приятно одному из первых в стране получить такую карту. Уже наслышан о ее возможностях. Путешествовать и при этом экономить - это ли не мечта студента, - поделился впечатлениями Сергей Саболевский, студент 3 курса РГСУ, держа в руках собственную карту ISIC. - Как раз в декабре, в канун дня своего рождения, планирую посетить одну из европейских стран. Благодарен Белинвестбанку за такой подарок".

"Совмещение двух карт в одной, действительно, удобно и выгодно пользователям. Ведь теперь картой можно не только оплачивать покупки быстро, удобно и безопасно, но и использовать ее как международно признанное удостоверение, которое подтверждает статус учащегося в 135 странах мира, получать целевые скидочные предложения по всему миру. Кроме скидок и льгот от ISIC студенты и учащиеся смогут пользоваться предложениями премиальных карточек Mastercard как в нашей стране, так и по всему миру", - отметил вице-президент международной платежной системы Mastercard в Беларуси Вадим Головчиц. Стать держателями карты ISIC от Белинвестбанка могут:

• школьники от 14 лет;

• учащиеся техникумов, колледжей и училищ;

• ученики музыкальных и спортивных школ;

• студенты дневных и вечерних отделений очной формы обучения;

• аспиранты/интерны очной формы обучения.

Оформить карту ISIC можно в любом отделении Белинвестбанка. Для этого клиенту необходимо иметь паспорт, справку из учреждения образования, в которой подтверждается статус учащегося и указана форма обучения, а также фотографию (предпочтительно размером 3x4).

Выпускается ISIC сроком на 3 года. При этом ее владельцу необходимо раз в год предоставлять справку с места учебы для продления пользования картой и программой лояльности. Стоимость годового обслуживания карты составляет 3,60 евро – это специальная цена, предложенная ассоциацией ISIC для Беларуси. Валюта счета – доллары и евро.

ОАО "Белинвестбанк" - один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 27-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями.

Mastercard - технологическая компания, работающая в глобальной платежной индустрии. Управляет самой быстрой в мире сетью обработки платежей, которая соединяет потребителей, финансовые институты, торговые организации, правительственные и деловые структуры более чем в 210 странах и территориях. Продукты и решения Mastercard позволяют проще, безопаснее и эффективнее решать повседневные задачи, например, делать покупки, путешествовать, вести бизнес и управлять финансами.

Ассоциация ISIC - некоммерческая членская ассоциация Международной студенческой туристической конфедерации. Последняя была создана в 1949 году для того, чтобы стимулировать молодежь путешествовать и способствовать тем самым культурному обмену между странами и народами. Сегодня ISIC объединяет активных путешественников по всему миру с разумным подходом к решению финансовых вопросов. Ассоциацию поддерживает ЮНЕСКО.

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