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Общество
27 декабря 2019, 15:47

Исключить карательный уклон - в Администрации Президента обсудили совершенствование административной ответственности

Фото из архива
Фото из архива

27 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Администрации Президента состоялось заседание межведомственной экспертной группы по совершенствованию законодательства об административной ответственности. Участие в нем принял глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава Администрации отметил, что встреча носит организационный характер. Накануне Президент Беларуси подписал протокол поручений, данных по итогам прошедшего 16 декабря совещания по вопросам применения мер административной ответственности. "Согласно протоколу, всем ведомствам, уполномоченным на ведение административного процесса, необходимо исключить использование формальных статистических показателей. Составление протоколов ради выполнения плана и получения премии недопустимо. Это проходило красной нитью на совещании у Президента", - отметил он.

В этой связи Генпрокуратуре и иным правоохранительным органам надлежит при выявлении подобных фактов оперативно принимать меры реагирования. Игорь Сергеенко рассказал, что, по мнению Президента, критериями оценки деятельности должностных лиц должны служить качественная профилактическая работа с населением и реальное сокращение количества нарушений.

Глава государства также дал поручение правительству срочно обеспечить оценку и принятие мер по увеличению скоростного режима и оптимизировать использование систем фотофиксации на дорогах общего назначения. Эта работа уже начата. "Понятно, что здесь нужно подходить объективно и грамотно, не должно быть перекосов в вопросах безопасности. Но когда затрачены громадные финансовые средства на строительство дорог и мы видим те же скоростные режимы, то возникает справедливый вопрос, для чего это все делалось и как эксплуатируется", - заметил глава Администрации.

Одна из основных задач - принципиально пересмотреть законодательство об административной ответственности, исключив карательный уклон и усилить профилактическую направленность.

"Речь идет о подготовке принципиально новых кодексов (Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. - Прим. БЕЛТА), которые должны максимально отвечать текущему уровню развития общественных отношений в стране, учитывать лучший зарубежный опыт и передовые отечественные наработки. Эти документы должны быть простыми и понятными для восприятия должностными лицами, которые ведут административный процесс. Смысл правовых предписаний должен быть понятен гражданам и представителям делового сообщества", - подчеркнул Игорь Сергеенко.

Он также назвал важным, чтобы новые документы обеспечивали стабильность правового регулирования и не нуждались в корректировке минимум пять лет.

Как сообщалось, Национальный центр правовой информации до 24 января 2020 года собирает пожелания по вопросам существующей практики и предложения по совершенствованию мер административной ответственности. Предложения можно направлять в виде сообщений в специальной теме на Правовом форуме Беларуси, в письменном виде на почтовый адрес НЦПИ, по электронной почте opros@ncpi.gov.by, с помощью аккаунтов в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Twitter. Собранные материалы будут проанализированы и использованы при подготовке нового законодательного акта.

Предложения по совершенствованию мер административной ответственности принимаются до 24 январяПредложения по совершенствованию мер административной ответственности принимаются до 24 января
Предложения можно направлять в виде сообщений в специальной теме на Правовом форуме Беларуси, в письменном виде на почтовый адрес НЦПИ, по электронной почте opros@ncpi.gov.by, с помощью аккаунтов в социальных сетях.

Распоряжением Президента Беларуси от 17 декабря для подготовки комплексных предложений по корректировке Кодекса об административных правонарушениях создана межведомственная экспертная комиссия под руководством заместителя главы Администрации Президента Ольги Чуприс. В состав комиссии вошли работники Верховного и Конституционного судов, Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля, министерств юстиции, внутренних дел, по налогам и сборам, иных ведомств, представители парламента, а также научного сообщества. Комиссия изучит мнения государственных органов и организаций, уполномоченных составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях либо являющихся регуляторами соответствующих общественных отношений, а также граждан и субъектов хозяйствования.

В Администрации Президента рассказали, каким видят новый Кодекс об административных правонарушенияхВ Администрации Президента рассказали, каким видят новый Кодекс об административных правонарушениях
По словам заместителя главы Администрации президента Ольги Чуприс, работа над проектами Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях ведется очень активно.

Ожидается, что в новом КоАП будут пересмотрены санкции, некоторые из них станут мягче. Возможно, отдельные правонарушения станут считаться незначительными и лишатся оснований для привлечения к ответственности. Такая норма есть и сегодня, но она работает не совсем хорошо. Эксперты считают, что административный процесс должен быть более быстрым и не должен вызывать затруднения. Кроме того, в отдельном разделе кодекса хотят обобщить работу, связанную с использованием технических средств фиксации правонарушений.

Президент Беларуси 16 декабря провел совещание по вопросам применения мер административной ответственности. Александр Лукашенко подчеркнул: главным критерием работы должно быть не количество выявленных нарушений и выписанных штрафов, а профилактическое воздействие и реальное сокращение административных проступков. Он отметил, что действующий Кодекс об административных правонарушениях использует преимущественно карательный способ разрешения любых конфликтных ситуаций - так сложилось еще в советские времена. "А ведь это формирует в обществе мнение о чрезмерной жесткости и даже жестокости органов власти и власти вообще, а часто и очевидной несправедливости практики применения административных санкций", - обратил внимание глава государства.

"За пять лет 16 млн нарушений" - Лукашенко собрал совещание по применению административной ответственности"За пять лет 16 млн нарушений" - Лукашенко собрал совещание по применению административной ответственности
Глава государства отметил, что эта важная тема касается и волнует всех граждан. "В полной ли мере в данной работе обеспечивается справедливость, о которой мы часто говорим и которая так востребована нашим населением?" - спросил он.

За 12 лет действия КоАП принято 115 законов, на основании которых в него внесено более 1,4 тыс. корректировок. При подобных обстоятельствах девальвируется уважение к закону, считает Президент. По его мнению, важно обеспечить стабильность административного законодательства, а также реализацию профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушений.

/Будет дополнено/.-0-

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В числе важных задач глава государства назвал устранение так называемой палочно-галочной системы, когда административные правонарушения фиксируются ради составления протокола и отчетности, а не в целях обеспечения безопасности.

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