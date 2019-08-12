Искусственный интеллект поможет Минздраву выявлять закупки оборудования по завышенным ценам

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резиденты Парка высоких технологий планируют разработать для системы здравоохранения платформу с элементами искусственного интеллекта, которая поможет выявлять закупки с завышенными ценами в медицинских учреждениях. Об этом сообщил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас сейчас по закону все самостоятельные закупки медучреждений регистрируются на специальной платформе, где вносится вся информация. И мы сейчас совместно с Министерством антимонопольного регулирования и торговли, резидентами ПВТ обсуждаем создание платформы с элементами искусственного интеллекта, которая будет анализировать эти большие объемы данных в автоматическом режиме и выявлять те однотипные позиции, которые разными больницами закупаются по разной цене. Как только такие позиции будут выявляться, сразу будет идти сообщение для того, чтобы структуры Минздрава проанализировали, чем это обусловлено", - рассказал Владимир Караник.

По его мнению, в таком случае "желающих баловаться с ценами не будет". "Каждый будет понимать, что это не выборочный, а полный контроль всех проводимых закупок", - подчеркнул министр.

Владимир Караник добавил, что это предложение обсуждалось на встрече с Президентом Беларуси и было поддержано. "Система будет разработана в рамках партнерских отношений с резидентами ПВТ и дополнительного бюджетного финансирования не потребует. Наоборот, будет экономить бюджетные деньги", - добавил он.-0-