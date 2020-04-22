Искусствоведческую экспертизу произведений изобразительного искусства начали проводить в ГКСЭ

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Искусствоведческую экспертизу произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства начали проводить в Государственном комитете судебных экспертиз, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель ГКСЭ Анна Жданова.

Новое направление открыто в научно-практическом центре Государственного комитета судебных экспертиз. При проведении этого вида экспертиз будут решаться такие вопросы, как обладает ли произведение историко-культурной, художественной, музейной ценностью, представляет ли антикварный интерес. Эксперты постараются определить время и место создания произведения, его авторство, оригинал это или вторичное произведение, какова его ориентировочная стоимость на текущий момент и др.

Совместно с российскими коллегами в ГКСЭ начали выполнять две новые научные программы по линии Союзного государства. В течение двух лет планируется разработать инновационные наборы реагентов для идентификации личности и установления родства методом массового параллельного секвенирования, адаптировать их применение для ДНК-идентификации по ДНК из малых количеств биоматериала, а также внедрить в криминалистические лаборатории Беларуси и России.

Сейчас ГКСЭ во взаимодействии с Национальной академией наук изучает возможность использования нового метода при проведении судебной технической экспертизы документов, который позволит решать отдельные задачи, касающиеся установления хронологической последовательности исполнения записей (подписей) и текстов, выполненных электрографическим способом.

По словам Анны Ждановой, ГКСЭ на постоянной основе ведет работу над дальнейшим повышением эффективности судебно-экспертной деятельности, ее развитием. Госкомитет и его подчиненные организации расширяют перечень проводимых экспертиз и исследуемых объектов.

Независимая система судебной экспертизы была создана в Беларуси семь лет назад. С момента своего образования ГКСЭ нацелен на развитие экспертной деятельности, повышение качества судебных экспертиз, использование наиболее эффективных методов и методик для раскрытия преступлений и расследования уголовных дел.

В Беларуси День судебного эксперта отмечают 22 апреля.-0-