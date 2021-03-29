Исполком СНГ активизирует взаимодействие с ЕЭК

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком СНГ активизирует взаимодействие с Евразийской экономической комиссией. Об этом журналистам сообщила постоянный полномочный представитель Беларуси при уставных и других органах Содружества Марина Долгополова, передает корреспондент БЕЛТА.

Информация о плане мероприятий на 2021-2022 годы по реализации Меморандума об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Исполнительным комитетом СНГ от 27 ноября 2018 года вынесена сегодня на совместное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества и Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. Мероприятие проходит в Исполкоме СНГ в Минске с использованием видео-конференц-связи.

"Безусловно, очень важная для нас тема - сопряжение интеграции в рамках СНГ и ЕАЭС. Векторы экономического развития СНГ и ЕАЭС очень похожи и в значительной степени совпадают. Поэтому эффективность многоуровневой интеграции, а также недопущение правовых коллизий, которые могут создать проблемы для бизнеса и граждан, в значительной степени зависят от степени эффективности взаимодействия Исполкома СНГ и Евразийской экономической комиссии. Тема этого взаимодействия будет сегодня в зоне внимания на нашем заседании", - рассказала Марина Долгополова.

По ее словам, такая форма совместной работы, как совместные заседания Совета постпредов и КЭВ, имеет очень важное значение, "потому что позволяет выработать согласованные подходы и видение стоящих перед нами задач. Одна из таких задач - максимально эффективное использование потенциала органов отраслевого сотрудничества. Эта тема будет сегодня рассматриваться на совместном заседании и относится к числу приоритетов белорусского председательства в СНГ. Достаточно сказать о количестве органов отраслевого сотрудничества, а их 66, чтобы понять, что эти органы держат в поле зрения фактически все направления межгосударственного сотрудничества. Большинство документов, которые принимаются в рамках Содружества, инициируются и готовятся при активном участи органов межотраслевого сотрудничества", - отметила постпред.

Кроме того, члены Совета постпредов и КЭВ рассмотрят информацию об итогах деятельности органов отраслевого сотрудничества СНГ за 2020 год и заслушают отчет о деятельности Регионального содружества в области связи и Координационного совета государств СНГ по информатизации при Региональном содружестве в области связи. "Развитие сотрудничества в области связи и информатизации, формирование и развитие информационного общества в рамках этих отраслевых органов является также одним из приоритетов в нашем председательстве в СНГ", - подчеркнула Марина Долгополова.

Ожидается, что в ходе мероприятия будет одобрена дорожная карта по реализации инициатив, высказанных главами делегаций в ходе заседаний Совета глав государств (18 декабря 2020 года) и Совета министров иностранных дел СНГ (10 декабря 2020 года). "Подобного рода документ у нас будет одобряться впервые. Проект дорожной карты содержит более 40 инициатив, направленных на углубление сотрудничества в экономической, политической, гуманитарной сферах, а также, безусловно, в вопросах безопасности", - добавила постпред.

Во время мероприятия также планируется сформировать проект повестки дня намеченного на 28 мая в Минске заседания Совета глав правительств СНГ и обсудить ход подготовки к очередному заседанию Совета министров иностранных дел Содружества, которое состоится 2 апреля в Москве.-0-