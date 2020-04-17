Исполком СНГ перечислил деньги на счет для сбора средств на борьбу с коронавирусом

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный комитет СНГ перечислил деньги на благотворительный счет для сбора средств на борьбу с коронавирусом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

"Многонациональный коллектив Исполнительного комитета Содружества во главе с председателем Сергеем Лебедевым не остался в стороне от развернувшейся в Беларуси кампании по поддержке героических усилий белорусских медиков в борьбе за жизни людей в условиях пандемии COVID-19, охватившей практически весь мир, - рассказали в пресс-службе. - Представители Исполкома СНГ, который находится в Минске, решили оказать посильную материальную помощь учреждениям здравоохранения Беларуси, перечислив собранные деньги на благотворительный счет для сбора средств на борьбу с коронавирусом".

В Исполнительном комитете СНГ считают, что пандемия COVID-19 - еще один повод продемонстрировать лучшие традиции дружбы и поддержать друг друга. "К сожалению, вирус не знает границ и в настоящее время угрожает здоровью значительной части населения государств Содружества. В каждой из стран ведется упорная борьба за жизнь каждого заразившегося, на переднем крае которой находятся люди в белых халатах. Работающие в Минске представители стран СНГ, восхищенные мужеством белорусских медиков, посчитали своим долгом внести свой вклад во всеобщую борьбу с эпидемией", - добавили в Исполкоме СНГ.-0-