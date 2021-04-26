Исполком СНГ передал собранные на субботнике средства РНПЦ детской онкологии и гематологии

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный комитет СНГ передал средства, собранные во время субботника сотрудниками, а также представителями стран Содружества, Республиканскому научно-практическому центру детской онкологии, гематологии и иммунологии Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

"Сертификат о переводе денежных средств, а также книги и товары для творчества сегодня вручили руководству центра во время своего визита представители Исполкома СНГ. Прошедшая акция стала уже 13-й. Переданные денежные средства, как и в предыдущие годы, будут потрачены на нужды РНПЦ", - рассказали в пресс-службе.

Республиканский научно-практический центр детской онкологии и гематологии открылся в 1997 году. Он стал результатом сотрудничества белорусского и австрийского правительств, а также австрийской гуманитарной организации Hilfswerk. В структуру центра входят клиника, научный отдел и вспомогательные лечебно-диагностические подразделения. Благодаря применению современных протоколов диагностики и лечения, внедрению высокотехнологичных методов в центре достигнуты результаты, сопоставимые с ведущими мировыми. Кроме белорусских ребят, лечение в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии проходят дети из других государств СНГ.-0-