Исполкомы будут самостоятельно запрашивать документы для 85 админпроцедур

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлен перечень документов, самостоятельно запрашиваемых исполкомами при осуществлении административных процедур по заявлениям граждан. Соответствующее постановление Совета Министров от 18 сентября 2020 года №541 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Перечень содержит 85 наименований админпроцедур, по которым исполкомы самостоятельно будут запрашивать документы и сведения. Среди них принятие решения, подтверждающего приобретательную давность на недвижимость; принятие решения об изменении срока уплаты налога, сбора, пеней; выдача решения о продлении срока строительства капитального строения в виде жилого дома, дачи.

Правовой акт разработан для унификации во всех административно-территориальных единицах количества и видов самостоятельно запрашиваемых местными органами власти документов, а также чтобы исключить расхождения в правоприменительной практике исполкомов.

"Большая часть содержащихся в постановлении №541 административных процедур осуществляется через службу "одно окно". Закрепление названного единого перечня позволит также доработать программный комплекс "Одно окно", используемый для автоматизации конкретных административных процедур. Это будет способствовать упрощению и повышению оперативности работы служб "одно окно", - отметили в пресс-службе Минюста.

Постановление вступает в силу с 25 сентября.-0-

Исполкомам для оказания госуслуг установлен единый перечень запрашиваемых документов Постановлением определены документы и сведения, запрашиваемые у компетентных органов и организаций, а также наименования административных процедур, при осуществлении которых эти документы запрашиваются.