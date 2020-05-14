Использование архивов в образовании обсудят онлайн около 50 ученых

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Круглый стол "Архивы и архивные документы в работе учреждений среднего образования" пройдет 15 мая в БГУ. Мероприятие организуется онлайн на платформе Zoom, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Запланированы выступления около 50 ученых из Беларуси, России и Польши. Участниками заседания станут заместитель министра образования Александр Кадлубай, директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Виктор Кураш, декан исторического факультета БГУ Александр Кохановский. Эксперты обсудят вопросы, связанные с популяризацией архивных документов, работой по поискам информации об истории семьи, методикой организации уроков по истории на основе архивов, подготовкой историков-архивистов, документоведов и специалистов для школьных музеев и краеведческих кружков.

"Архивы наравне с музеями и библиотеками являются документальной памятью любой нации. Однако сегодня остается недооцененной их роль в образовательном и воспитательном процессе учреждений образования, формировании критического мышления и патриотических качеств молодежи", - комментирует мероприятие Александр Кохановский. По его словам, материалы архивов практически не используются на классных и внеклассных занятиях. "Есть мнение, что архивы только для научных исследований. Сегодня важно показать открытость этих источников для всех желающих. Здесь можно познакомиться не только с многовековой историей своей страны, но и найти информацию о своих близких и других личностях", - подчеркнул декан.

Организаторы круглого стола - БГУ при поддержке Министерства образования и Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции.-0-