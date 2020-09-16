Использование дендритных клеток эффективно в лечении рака поджелудочной железы - ученый

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Использование дендритных клеток в лечении рака поджелудочной железы доказало свою эффективность, сообщил журналистам директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук, кандидат медицинских наук, доцент Андрей Гончаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"С начала прошлого года у нас пролечено более 200 пациентов, из них 110 на платной основе, среди них достаточно много иностранцев. 65% всех пациентов обращаются за лечением онкозаболеваний с использованием дендритных клеток, большинство - страдающие раком поджелудочной железы", - сказал Андрей Гончаров.

По его словам, в институте накоплен достаточно большой опыт. "Большинству таких пациентов мы можем помочь, как минимум продлив жизнь на несколько месяцев. Это уже достижение, потому что рак поджелудочной железы - одно из самых серьезных злокачественных новообразований, где прогноз изначально очень плохой. У нас есть пациенты с четвертой стадией болезни, которые живут несколько лет", - отметил директор института.

Кроме того, сегодня стволовые клетки активно используются в стоматологии, причем как недифференцированные, так и дифференцированные в остеогенном направлении, фактически это основа для кости. Нашли они свое применение и в лечении глазных болезней, ожогов. Сейчас проходят клинические испытания применения стволовых клеток и фибробластов кожи в косметологии.

В институте также работают в направлении 3D-биопечати. Активно развивается иммунология. В 2019 году создана лаборатория иммунологии. Со следующего года будет работать еще одна лаборатория под рабочим названием "молекулярная иммунология".

Андрей Гончаров также высказался о необходимости расширять применение клеточных технологий, при этом необходимо обучить специалистов. "Я считаю, одна из задач Института биофизики и клеточной инженерии с учетом нашего большого опыта - подготовка специалистов, в том числе для системы здравоохранения. Мы планируем или в конце этого года, или в начале следующего начать готовить таких специалистов по запросам организаций здравоохранения", - сказал Андрей Гончаров.-0-