Использование детей в различных формах протестов противоречит человеческой природе - Каско

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Использование детей в различных формах протестов противоречит человеческой природе. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Игорь Каско.

"В течение последних двух месяцев то, что происходит в нашем обществе, с нашим населением - я как педиатр понять не могу. Использование детей в различных формах протестов противоречит человеческой природе, - сказал Игорь Каско. - И, когда я читаю в соцсетях рекомендации протестующим: выходите на улицы, берите с собой детей, вас тогда не будут задерживать, и дальше действия нашего населения, когда люди берут маленьких детей в возрасте до 3 лет, идут в огромные толпы, где небезопасно, - вот эту ситуацию реально понять практически невозможно здравомыслящему человеку. Как можно использовать ребенка в качестве щита для себя? Ведь ты же родитель. В природе особи всегда своих детей защищают, а здесь человек, который обладает определенным интеллектом".

Сенатор отметил, участие в акциях протеста не пройдет бесследно для детей. "Как врач я даже не представляю тех последствий, которые в последующем могут быть с детьми со стороны их психики, неврологического состояния после участия в таких митингах. Мы всегда старались защищать детей от какой-то внешней агрессии, мы сохраняли их психическое здоровье. Но если ребенок попадает в толпу, которая мало того, что движется с какими-то немыслимыми криками, совершает резкие немотивированные движения: митингующие то бегут в одну сторону, то в другую, то перескакивают через улицу, то коляской с ребенком загораживают проезжую часть, - все это однозначно для этих детей не пройдет бесследно. А в дальнейшем преодолевать эти последствия будет довольно сложно. Все это оставит у ребенка психологическую травму. Понять родителей в данной ситуации я не могу", - подчеркнул он.

Немного сложнее ситуация с подростками. У них в основе психологии заложен протест. "Для них авторитетом, как правило, не являются ни родители, ни учителя, авторитетом является тот человек или та информация, которую они для себя определили. Физиология подростков так устроена, что они кучкуются в некие группировки. Очень часто это формирование радикальных группировок, которые потом по жизни действуют. Сейчас это формирование идет посредством сетей. Подростки очень легко управляемы, то есть модератор этого действия, находящийся где-то далеко, но владеющий основами психологии подростка, способен управлять группами молодежи. И вот здесь большая проблема еще и в том, что критически осмыслить свои действия они не способны. Но при массовых мероприятиях, получая определенные дозы адреналина, они будут радикализироваться", - сказал Игорь Каско.

Сенатор добавил, что молодые люди совершенно не думают о последствиях своего участия в акциях протеста. "То есть тот этап жизни, который нужно посвятить учебе, своему будущему, изучению профессии, в течение нескольких месяцев практически заброшен. Сомневаюсь, что у них есть успехи в учебе - их жизнь заполнена совсем другим. Вот здесь есть много вопросов, как вообще разрешить эту проблему. Потому, что здесь нужно участие психологов, специалистов, которые разбираются в массовом поведении подростков", - резюмировал он.-0-