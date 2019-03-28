Использование GPS-датчиков на военной технике позволило сэкономить топливо - Панферов

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Использование электронных систем контроля за расходом горючего с использованием технологии GPS на военной технике позволило сэкономить топливо. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель начальника тыла Вооруженных Сил - начальник штаба тыла Министерства обороны Александр Панферов, передает корреспондент БЕЛТА.

Учитывая мировой опыт, с прошлого года в войсках успешно применяются электронные системы контроля за расходом горючего с использованием технологии GPS. Датчики устанавливаются на военную технику, в том числе на танки, БТР и БМП.

"Результаты эксперимента на сегодня показали достаточно впечатляющую картину. Мы обеспечили экономию топлива, обеспечиваем его сохранность. И, соответственно, имеем возможность получать информацию о движении техники по тем или иным маршрутам, - рассказал Александр Панферов. - Это позволило добиться экономии топлива, обеспечить его сохранность, а также получать информацию о маршруте движения техники".-0-